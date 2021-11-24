Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов 24 ноября принял вновь назначенного посла Норвегии с резиденцией в Осло Джона Микала Квистада, сообщила пресс-служба МИДа.

Принимая верительные грамоты, глава внешнеполитического ведомства поздравил посла с назначением и пожелал ему успешной работы.

На встрече обсуждены текущее состояние и приоритеты дальнейшего развития узбекско-норвежских отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, а также взаимодействие сторон в рамках международных организаций.

Рассмотрен график предстоящих мероприятий, в частности проведения очередного раунда политических консультаций между МИДами двух стран.

Стороны также обменялись мнениями по отдельным вопросам международного и регионального характера, в том числе по ситуации в Афганистане, говорится в сообщении.