Специализированную проектную организацию «Узтиблойиха», являющуюся главной организацией по проектированию учреждений Министерства здравоохранения, возглавил турецкий специалист Гурай Каймак, сообщила пресс-служба Минздрава.

48-летний специалист имеет степень бакалавра по специальности промышленная архитектура турецкого вуза и магистратуры — македонского вуза.

Гурай Каймак начал карьеру в компании MNG Holding в 1993 году. Эта компания участвовала в строительстве аэропорта Стамбула.

Он также участвовал в проектировании зданий ряда банков Румынии, медучреждений в Турции и здания бывшего отеля Intercontinental (ныне International Hotel Tashkent) в Ташкенте. Среди проектов с его участием последних лет — здание библиотеки в Намангане, открытое в 2020 году.

На нового руководителя «Узтиблойиха» возложены задачи проектирования с применением передовых стандартов новых объектов в сфере здравоохранения, а также оказания технического содействия в разработке и внедрении в практику научно-технических конструкторских проектов

Отныне каждый проект медицинского учреждения, утверждаемый хокимиятами регионов, должен быть одобрен организацией «Узтиблойиха» под руководством Гурая Каймака, говорится в сообщении.