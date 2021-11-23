ЖК Boulevard расположен на территории Tashkent City, имеет закрытый охраняемый и благоустроенный двор, а также масштабный подземный паркинг. Девелопер Dream City рассказал об этих и других преимуществах жилого комплекса.
Архитектура и инфраструктура
Жилой комплекс Boulevard расположился в престижной локации Ташкента — на территории международного делового центра Tashkent City. Здесь в окружении современных, футуристических зданий архитектура ЖК Boulevard становится окном в Европу XVIII века. Арки, мозаичные панно, балюстрады, горельефы и другие элементы классической европейской архитектуры органично вписались в масштабный проект международного делового центра.
В шаговой доступности от жилого комплекса — парк Tashkent City, торговые и медицинские центры, ассоциация банков, гостиницы, школы, частный детский сад и собственная трехкилометровая шопинг-авеню на первых этажах ЖК Boulevard.
Дворы и подъезды
Каждый двор жилого комплекса — это охраняемое и безопасное пространство с благоустроенной территорией и детскими площадками. Круглосуточное видеонаблюдение и закрытое от посторонних глаз пространство даст возможность спокойно отпускать детей гулять на свежем воздухе.
Лобби ЖК Boulevard — это высокие потолки, изысканные молдинги, мраморный пол и небольшие лаунж-зоны, которые подчеркивают статус дома и его стиль. Надежные лифты Schindler вместимостью до 15 человек обеспечат безопасный и быстрый доступ до нужного этажа.
Апартаменты
Функциональная однокомнатная квартира, комфортные двух- или трехкомнатная, просторная и роскошная четырехкомнатная — в ЖК Boulevard возможно подобрать апартаменты по индивидуальным предпочтениям покупателя. Площадь квартир — от 46 до 116 кв. м, а высота потолков в зависимости от этажа варьируется от 3,4 до 4,4 м.
Паркинг
Масштабный подземный паркинг, рассчитанный на более 1000 автомобилей, полностью избавит пространство жилого комплекса от машин, а также защитит автотранспорт от неблагоприятных погодных условий. На нулевом уровне жилого комплекса также предусмотрены лифты для комфортного доступа с парковки на нужный этаж.
На данный момент девелопер предлагает выгодную систему рассрочки на 18 месяцев, а также особые условия на приобретение парковочных мест.
Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.
Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.
Ориентир: дорога со стороны площади «Дружбы народов» в сторону проспекта им. Алишера Навои.
Сайт: dreamcity.uz
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