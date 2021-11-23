На работы по превращению Приаралья в территорию экологических инноваций и технологий будет направлено 4,2 трлн сумов (около $390,1 млн по курсу ЦБ на 23 ноября). Об на международной конференции 22 ноября сообщил заместитель премьер-министра, министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов.

По его словам, 29 июля было принято постановление президента о мерах по реализации специальной резолюции ООН. На основе этого документа были определены семь направлений превращения Приаралья в территорию экологических инноваций и технологий.

Вице-премьер подчеркнул, что по этим направлениям проводится 71 мероприятие общей стоимостью 2,4 трлн сумов, а также реализуются 65 инновационных проектов на 1,9 трлн сумов. Азиз Абдухакимов также рассказал о работе, проводимой по всей стране в рамках создания «зелёных покрытий».

«В 2021 году в результате этих мер на 560 тысяч гектарах земель будут организованы зелёные покрытия, на 375 тысяч гектарах из них появятся рощи. Организована высадка деревьев на 172 тысяч гектарах земель на территории лесного фонда Каракалпакстана и высохших местностях Аральского моря, на территориях Приаралья в Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях, а также на 13 тысяч гектарах горной, долинной и тугайной местностях лесного фонда других регионов», — пояснил он.

Министр туризма и спорта подчеркнул, что в 2021 году в рамках комплексной стратегии Узбекистана по переходу на «зелёную экономику» по всей стране планируется высадить 200 млн деревьев.

Напомним, 18 мая Генассамблея ООН приняла специальную резолюцию об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.

В начале сентября Шавкат Мирзиёев объявил о планах внедрения общенациональной программы «Яшил макон» («Зелёное пространство») по ежегодной высадке 200 миллионов деревьев.