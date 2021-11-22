В социальных сетях распространилось обращение пятилетнего Миркомилжона из Яккабагского района Кашкадарьинской области. Мальчик обращается к властям из-за отсутствия электричества в доме.

«Дедушка хоким, включите свет, нам сложно, нам холодно», — заявил он.

Мать мальчика Чарос Ашурова отметила, что в квартире, где они живут, не бывает электричества по три-четыре часа в день, и дома, отапливаемые электричеством, остывают. Блогер Эльмурод Одилов сообщил изданию Daryo об увеличении числа случаев отключений электроэнергии.

«Свет не горит минимум два-три часа в день. Это доставляет неудобство жильцам, проживающим в многоэтажных домах. Жители многоэтажных домов в основном отапливают свои дома электричеством, заваривают чай на электричестве и готовят на электричестве. Отключение света для них как остановка жизни», — цитирует его слова издание.

По сообщению компании «Региональные электрические сети Кашкадарьи», с 20 ноября в Гузарском, Дехканабадском, Камашинском, Чиракчинском, Шахрисабзском, Яккабагском, Китабском, Нишанском, Мубарекском районах и городе Шахрисабзе введены ограничения в подаче электроэнергии.



