С 17 ноября в Узбекистане разрешена добровольная бустерная (дополнительная) вакцинация от коронавируса для граждан, которые прошли полный курс вакцинации (две или три дозы в зависимости от типа вакцины).

Как сообщил канал Vaksinauz, посвящённый вопросам вакцинации от COVID-19, такое поручение издал главный государственный санитарный врач в целях повышения иммунитета против коронавирусной инфекции среди населения.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства инновационного развития, бустерную дозу можно получить спустя шесть месяцев с момента получения последней дозы, то есть завершения курса вакцинации.

Бустерная доза может быть сделана любой доступной вакциной по желанию вакцинируемого. Разрешение выдано только на бустер, а не на ревакцинацию, отметили в министерстве.

Все поликлиники и пункты вакцинации поставлены в известность, и граждане уже могут получить бустерную дозу.

Информация о бустерной дозе будет вводиться в базу данных, сертификат о вакцинации будет содержать информацию о дополнительной дозе.

Массовая вакцинация против коронавируса в Узбекистане проводится с 1 апреля. К настоящему времени в стране применено свыше 31,4 миллиона доза вакцин. Первую дозу получило более 16,4 миллиона человек, или 76,7% граждан, подлежащих вакцинации.