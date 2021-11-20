Всего на площадке III Нобелевского фестиваля прошло 33 мероприятия, включая дискуссии и лекции лауреатов Нобелевской премии. Организаторы Nobel Fest собрали самые интересные цитаты и факты фестиваля эксклюзивно для «Газета.uz».

Бану Каракуллукчу, вице-президент The Coca-Cola Company в странах Центральной Азии и Кавказа:

«Мы действительно верим в партнерство в расширении прав и возможностей женщин, что делает сообщества сильнее. Будучи частью команды уже 10 лет, хочу отметить, что я также являюсь участником такого партнерства, работаю над проектами в этом направлении. Один из них — это программа 5by20 для расширения экономических прав и возможностей 5 млн женщин-предпринимателей по всему миру. По итогам на сегодня охвачено более 6 млн участниц.

Совместно с партнерами мы предлагаем наставничество, обучение навыкам, обучение по ведению бизнеса и другие ресурсы, чтобы помочь женщинам улучшить свое положение, положение их семьи и сообщества. В течение этого времени в более чем 100 странах были поддержаны более 300 проектов. Некоторые из них были инициированы в Центральной Азии и в Кавказском регионе, а именно — в Казахстане, Узбекистане и Азербайджане.





Один из проектов, который будет отмечать в следующем году свой 10-летний юбилей, разрабатывается в Казахстане — это «Coca-Cola Белестерi». Он является нашим флагманским проектом по расширению прав и возможностей женщин. Каждый год тысячи женщин из сельской местности Казахстана участвуют в «Coca-Cola Белестерi», чтобы получить бизнес-навыки и знания, а также уверенность, чтобы начать свой небольшой бизнес.

В Узбекистане один из наших проектов напрямую связан с тематикой фестиваля Nobel Fest. Он направлен на то, чтобы открывать новые возможности для женщин в науке. В рамках программы Highly Innovative Virtual Education женщины-ученые Узбекистана получают технические навыки, а также фундаментальные знания от исследователей международного уровня из Европы и США при написании академических исследований на глобальном уровне. Конечная цель проекта — научить участниц программы публиковать свои статьи в авторитетных академических журналах, таких как ScienceDirect, Sage, Springer, тем самым монетизируя свой труд и интегрируясь в научное сообщество.

Другой проект Coozin, который мы поддерживаем совместно с региональным представительством ОБСЕ, помогает женщинам-домохозяйкам зарабатывать деньги, занимаясь своим любимым делом. Они готовят еду на дому и продают ее через специальную платформу Coozin. На базе платформы мы обучаем их профессиональным навыкам, основам ведения бизнеса, SMM и проводим сертификацию вендоров.

Отдельный проект развернут на Кавказе. Так, в Азербайджане мы поддерживаем ресурсные центры в сельской местности, в которых более 5000 женщин смогут овладеть навыками по ведению бизнеса".





Директор по продажам SAP в Узбекистане, сооснователь IT-платформы DalaTec, call-центра Top Contact и Bookcafe Лазиз Адхамов:

«Мы видим сейчас тенденцию «охоты за сертификатами». Чтобы стать специалистом, можно закончить эстрадно-цирковое училище, потом сесть и за полгода стать специалистом в области сбыта настройки и получать хорошую достойную зарплату. И необязательно учиться в университете 3−4 года. Единственное — те ребята, которые научились учиться и концентрироваться на одном и достигать высот, получают более высокие баллы и быстрее понимают учебный контент.

Но в целом мы в Узбекистане наблюдаем какой-то бешеный всплеск интереса к академической учебе: в центре города все кафе, магазины, рестораны превращаются в учебные центры. В основном они учат английскому языку, чтобы получить доступ к учебе. Однако также появляется такой бизнес, как частные call-центры, диспетчеризация грузов Amazon. На данный момент в Узбекистане около 5000 операторов. Они заняли 1% рынка логистики США, который оценивается в более 80 млрд долларов. Для работы в таком центре нужен IELTS 6−7 баллов и две недели обучения. При этом платят обладателям хорошего разговорного английского от 1000 долларов, в то время как выпускники вузов начинают карьеру с 500 долларов. Выбор очевиден. Ценность диплома о высшем образовании будет обнуляться. Вузы должны конкурировать и прекратить обучать профессиям, которые не нужны работодателям".





Междисциплинарный исследователь Европейско-Азербайджанского колледжа Виктор Бен-Цви:

«Человеческий компонент — креатив и творчество — не могут быть заменены. Комбинирование аналитического и креативного нельзя заложить в искусственный интеллект. Машины делать это не смогут. Фокус в образовании должен быть на креативность. Нужно активизировать в студентах креативные решения».

Основатель и генеральный директор Food Revolution Оушен Роббинс, внук Ирвина Роббинса, основателя Baskin-Robbins:

«Мы пришли к тому, что в производстве используется большое количество загрязняющих веществ и растет количество заболеваний, вызванных высоким холестерином. 10 лет назад мы запустили продовольственную революцию, и теперь мы для всех предоставляем здоровую пищу. Мы можем восстанавливать организм, просто выбирая правильное питание. К примеру, в США трое из четырех страдают от ожирения. По мере того, как человек растет в размерах, ухудшается работа его мозга. Продовольственная революция — дорогое удовольствие, но она необходима планете».

Люк Джулия, разработчик Siri, главный ученый Renault Group

«Существует ли искусственный интеллект? Мы говорим о нем в последние десять лет. Но существует ли он на самом деле? По историческим фактам вчера у нас были определенные технологии.

Необходимо помнить, что, когда мы создаем новую систему, нужно обращаться к истории: не было ли такой же системы ранее. Мы должны быть очень аккуратными при обработке данных, чтобы исключить ошибки. Учитывая исторические факты, мы сможем избежать ошибок. Мы должны сделать технологии транспарентными и прозрачными. Нам нужен ИИ, которому пользователи будут доверять.

Дальше человечество будет смешивать технологии прошлого и новые алгоритмы, что в итоге даст механизм, который учитывает вызовы современности. Siri заставляет людей думать, что это умная система. Однако, мы также показали, что голосовой помощник может быть глупым. Это часть особенностей человеческого интеллекта, так Siri больше похожа на человека, и люди ей доверяют".





Бехзод Хашимов, экономист, докторант бизнес-школы университета Висконсина в Мэдисоне (США):

«Почему принимать беженцев — это хорошо, но многие люди не хотят их принимать? Почему существует стойкая региональная разница в производительности между городскими и сельскими районами в Казахстане и как сближение этих двух факторов сделает общество более инклюзивным? Как финансирование местного и малого бизнеса становится препятствием для инклюзивного роста, потому что многие малые корпорации не могут инвестировать? Это три общие темы, о которых мы говорили в рамках сессии фестиваля.

Я думаю, что они как-то связаны: люди, которые приезжают ни с чем в чужую для них страну, хотят получить инвестиции. Люди, которые приезжают из сельской местности в городские центры в поисках более высокой производительности и более высоких доходов также нуждаются в финансировании. Мы говорили об этих трех не связанных между собой темах, но все они сходятся в том, что термин «инклюзивная экономика» или «инклюзивный экономический рост» на самом деле является очень субъективной идеей, которую каждый вкладывает в это значение".

Нобелевский фестиваль в цифрах

Трансляцию фестиваля смотрели более 100 тысяч участников из 70 стран, включая Узбекистан.

C 2019 года в Нобелевском фестивале в среднем принимали участие больше 40 тысяч онлайн-зрителей. В 2021 году цифра удвоилась, к зрителям в сети также присоединились оффлайн-участники из вузов — более 40 тысяч человек.

Ежегодно в фестивале принимают участие 10 лауреатов Нобелевской премии, 10 лауреатов Премии за прорыв (научный Оскар), а также ряд всемирно известных экспертов.

В Узбекистане студенты вузов Ташкента и Ферганы получили приглашение на фестиваль в виде аналогичных визиток из культового сериала «Игра в кальмара». По QR-коду на визитке с изображением символики игр перешли более 1000 получателей.

Партнерский материал.