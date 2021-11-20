Правительство Узбекистана 19 ноября приняло постановление о дополнительных мерах по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в стране, сообщило Министерство юстиции.

Документом утверждены целевые показатели развития телекоммуникационной инфраструктуры в 2022—2024 годах и охвата мобильной связью автомобильных дорог международного и государственного значения.

Согласно плану, до 2023 года пропускную способность международного канала передачи данных намечено увеличить в 3,5 раза, проложить 150 тысяч км оптоволоконных линий связи, охватив ими все населённые пункты и обеспечив подключение к широкополосному интернету минимум 80% домохозяйств страны.

Постановлением запланировано открытие новых международных магистральных каналов связи через пункты пропуска границы по направлениям «Узбекистан-Афганистан-Пакистан», «Узбекистан-Кыргызстан-Китай» и «Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Турция». Кроме того, планируется открыть новые пункты подключения и взаимного обмена интернет-трафиком в Китае.

До конца текущего года все опорные пункты органов внутренних дел, сельские сходы граждан, учреждения исполнения наказаний, кабинеты инспекторов органов профилактики ОВД, учреждения народного образования, государственные архивы и организации будут подключены к широкополосному интернету.

С 1 января следующего года при проектировании и строительстве сетей широкополосного доступа в интернет пропускная способность в административных зданиях и многоквартирных домах должна составлять не менее 1 Гбит/с, а в образовательных учреждениях, медицинских учреждениях и других государственных организациях — не менее 100 Мбит/с.