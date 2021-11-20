Финансово-банковский совет СНГ при поддержке Исполнительного комитета СНГ и Кабинета министров Узбекистана с 25 по 26 ноября проведут II Международного финансово-банковского форума стран СНГ.

В работе форума примут участие руководители национальных и коммерческих банков и бирж, представители финансовых ведомств, банковских объединений и ассоциаций, страховых и перестраховочных организаций, лизинговых компаний, а также руководители инновационных и инвестиционных компаний из стран СНГ, Европы и Азии.

Форум предлагает участникам возможность ознакомиться с приоритетными интеграционными проектами в финансово-банковской системе, страховой отрасли и сфере ценных бумаг, рассмотреть актуальные вопросы в сфере развития цифровой экономики, обменяться мнениями о дальнейшем развитии делового сотрудничества на пространстве СНГ. В деловой программе — пленарное заседание, специализированные круглые столы и деловые встречи в формате В2 В.

Также пройдут тематические сессии:

«Новые инвестиционные возможности на пространстве СНГ»;

«Финтех без границ. Цифровая Евразия»;

XII Ташкентская международная конференция по страхованию и перестрахованию;

VIII Ташкентская международная конференция по лизингу;

«Развитие рынка фьючерсных контрактов на товарно-сырьевых рынках СНГ»;

«Фондовые рынки СНГ в условиях современных реалий».

В рамках XII Ташкентской международной конференции по страхованию и перестрахованию будет обсуждено нынешнее состояние национального страхового рынка, актуальные задачи развития международного перестраховочного бизнеса в Узбекистане в условиях широких реформ, осуществляемых в данной отрасли.

Конференция также ознакомит участников со следующими темами:

обеспечение страховой защиты экспортеров на международных рынках;

перестраховочные отношения в развитии национальных рынков;

современные тенденции страхования жизни и здоровья;

цифровизация и инновационные технологии в страховании;

новые возможности расширения линейки страховых продуктов в банкостраховании;

страховые посредники и дистрибьютеры — проблемы и решения;

инвестиционная деятельность страховых компаний.

Одним из спонсоров XII Ташкентской международной конференции по страхованию и перестрахованию выступает Azimuth Insurance Company. AIC предлагает полный спектр страховых услуг по 17 классам общего страхования с перестраховочной защитой первоклассных компаний, которым присвоен международный рейтинг финансовой устойчивости А+.





Ответственный за формирование списка участвующих, ознакомление с тематикой докладов, презентаций выступающих и подписание соглашений на конференции — Ойбек Халилов, председатель совета Ассоциации профессиональных участников страхового рынка Узбекистана.

Чтобы принять участие на предстоящем форуме, нужно перейти по ссылке и заполнить форму.

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