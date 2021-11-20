Финансово-банковский совет СНГ при поддержке Исполнительного комитета СНГ и Кабинета министров Узбекистана с 25 по 26 ноября проведут II Международного финансово-банковского форума стран СНГ.
В работе форума примут участие руководители национальных и коммерческих банков и бирж, представители финансовых ведомств, банковских объединений и ассоциаций, страховых и перестраховочных организаций, лизинговых компаний, а также руководители инновационных и инвестиционных компаний из стран СНГ, Европы и Азии.
Форум предлагает участникам возможность ознакомиться с приоритетными интеграционными проектами в финансово-банковской системе, страховой отрасли и сфере ценных бумаг, рассмотреть актуальные вопросы в сфере развития цифровой экономики, обменяться мнениями о дальнейшем развитии делового сотрудничества на пространстве СНГ. В деловой программе — пленарное заседание, специализированные круглые столы и деловые встречи в формате В2 В.
Также пройдут тематические сессии:
- «Новые инвестиционные возможности на пространстве СНГ»;
- «Финтех без границ. Цифровая Евразия»;
- XII Ташкентская международная конференция по страхованию и перестрахованию;
- VIII Ташкентская международная конференция по лизингу;
- «Развитие рынка фьючерсных контрактов на товарно-сырьевых рынках СНГ»;
- «Фондовые рынки СНГ в условиях современных реалий».
В рамках XII Ташкентской международной конференции по страхованию и перестрахованию будет обсуждено нынешнее состояние национального страхового рынка, актуальные задачи развития международного перестраховочного бизнеса в Узбекистане в условиях широких реформ, осуществляемых в данной отрасли.
Конференция также ознакомит участников со следующими темами:
- обеспечение страховой защиты экспортеров на международных рынках;
- перестраховочные отношения в развитии национальных рынков;
- современные тенденции страхования жизни и здоровья;
- цифровизация и инновационные технологии в страховании;
- новые возможности расширения линейки страховых продуктов в банкостраховании;
- страховые посредники и дистрибьютеры — проблемы и решения;
- инвестиционная деятельность страховых компаний.
Одним из спонсоров XII Ташкентской международной конференции по страхованию и перестрахованию выступает Azimuth Insurance Company. AIC предлагает полный спектр страховых услуг по 17 классам общего страхования с перестраховочной защитой первоклассных компаний, которым присвоен международный рейтинг финансовой устойчивости А+.
Ответственный за формирование списка участвующих, ознакомление с тематикой докладов, презентаций выступающих и подписание соглашений на конференции — Ойбек Халилов, председатель совета Ассоциации профессиональных участников страхового рынка Узбекистана.
Чтобы принять участие на предстоящем форуме, нужно перейти по ссылке и заполнить форму.
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