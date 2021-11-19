С 21 ноября по 21 декабря на рынке Yangiobod пройдет специализированная ярмарка сельскохозяйственной продукции, где можно приобрести свежее мясо, масло, фрукты и овощи от фермерских хозяйств по низким ценам.

Рынок Yangiobod не так давно открыл свои двери для посетителей.

Yangiobod — это рынок нового формата, в котором сочетается удобство современных супермаркетов и преимущества традиционных базаров.

На территории рынка расположены фруктово-овощной, мясной, рыбный, колбасный, молочный и хлебный отделы. Широкий ассортимент продуктов в сочетании с комфортными условиями рынка привлекут ваше внимание.

Гости ярмарки смогут приобрести здесь свежую сельскохозяйственную продукцию по ценам ниже базарных и магазинных. Список товаров и цен:

яйца — 850, 900, 1000 сумов;

говядина — 55 000 сумов;

баранина — 55 000, 58 000 сумов;

куриное филе — 28 000 сумов;

масло хлопковое — 13 600 сумов;

масло подсолнечное — 16 000 сумов (1 л), 80 000 сумов (5 л);

мука местная, первый сорт — 2 800 сумов;

мука импортная, первый сорт — 4 200 сумов;

мука высшего сорта — 6 000 сумов;

сахар — 7 900 сумов;

картошка — 3 300, 3 800 сумов;

лук — 1800 сумов.

Рынок работает ежедневно с 08:00 до 23:00.

Адрес: Ахангаранское шоссе.

Ориентир: «Крестик».

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