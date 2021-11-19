С 21 ноября по 21 декабря на рынке Yangiobod пройдет специализированная ярмарка сельскохозяйственной продукции, где можно приобрести свежее мясо, масло, фрукты и овощи от фермерских хозяйств по низким ценам.
Рынок Yangiobod не так давно открыл свои двери для посетителей.
Yangiobod — это рынок нового формата, в котором сочетается удобство современных супермаркетов и преимущества традиционных базаров.
На территории рынка расположены фруктово-овощной, мясной, рыбный, колбасный, молочный и хлебный отделы. Широкий ассортимент продуктов в сочетании с комфортными условиями рынка привлекут ваше внимание.
Гости ярмарки смогут приобрести здесь свежую сельскохозяйственную продукцию по ценам ниже базарных и магазинных. Список товаров и цен:
- яйца — 850, 900, 1000 сумов;
- говядина — 55 000 сумов;
- баранина — 55 000, 58 000 сумов;
- куриное филе — 28 000 сумов;
- масло хлопковое — 13 600 сумов;
- масло подсолнечное — 16 000 сумов (1 л), 80 000 сумов (5 л);
- мука местная, первый сорт — 2 800 сумов;
- мука импортная, первый сорт — 4 200 сумов;
- мука высшего сорта — 6 000 сумов;
- сахар — 7 900 сумов;
- картошка — 3 300, 3 800 сумов;
- лук — 1800 сумов.
Рынок работает ежедневно с 08:00 до 23:00.
Адрес: Ахангаранское шоссе.
Ориентир: «Крестик».
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