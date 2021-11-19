Президент Узбекистана 18 ноября подписал поправки в законодательство в связи с совершенствованием системы противодействия коррупции, сообщила пресс-служба Минюста.

Согласно внесённым изменениям, родственники лиц, которые сообщили о коррупционных правонарушениях, находятся под защитой государства. Ранее под защитой находились только лица, непосредственно предоставившие информацию о таких случаях.

Установлено также, что сотрудники Агентства по противодействию коррупции имеют право беспрепятственно посещать пенитенциарные учреждения, знакомиться с документами для изучения и анализа совершённых коррупционных правонарушений.

Национальный доклад о противодействии коррупции, подготовленный Агентством по борьбе с коррупцией, будет ежегодно представляться в Олий Мажлисе.

Напомним, что по статистике, озвученной директором Агентства по противодействию коррупции Акмалем Бурхановым, ущерб от коррупции за первые 6 месяцев 2021 года составил почти 600 млрд сумов.