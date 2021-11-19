Solfy — это международная финтех-компания в области банкинга, e-commerce и ритейла. Компания разрабатывает платформу, объединяющую магазины из различных сегментов и предоставляющую пользователям возможность делать выгодные покупки в рассрочку без первого взноса и переплат. Продукт, разрабатываемый Solfy, изменит современное представление о ежедневных покупках и платежных инструментах в Узбекистане.

Команда проекта участвовала в реализации схожих продуктов в России и Беларуси. На данный момент в этих странах эмитировано более 6 млн карт рассрочки и подключено более 200 тысяч магазинов-партнеров. Реализованные проекты являются одними из ведущих в своих сегментах и неоднократно отмечались различными специализированными премиями.

Карта рассрочки Solfy от АО «Узнацбанк» предоставит клиентам возможность совершать покупки в беспроцентную рассрочку на срок до 12 месяцев без скрытых платежей и комиссий. Покупки в рассрочку будут доступны в широкой сети партнеров, в которой можно будет удовлетворить любые потребности. Solfy активно формирует партнерскую базу для запуска в Узбекистане. Чтобы стать партнером или узнать больше, необходимо заполнить заявку.

Клиенты смогут искать магазины-партнеры и управлять своим балансом в мобильном приложении Solfy. Уже сейчас можно оставить заявку и, как только проект будет запущен, первые клиенты получат ссылку на скачивание и смогут оформить карту рассрочки.

В ближайшие несколько лет планируется выпустить более 1 млн карт рассрочки и подключить в качестве партнеров более половины крупного ритейла Узбекистана. Это поможет занять ведущие позиции в сегменте розничных банковских продуктов в Узбекистане.

«Данное решение позволяет выиграть всем сторонам: клиенты получают востребованный и действительно честный продукт, магазины получают новых клиентов и больше покупок благодаря внедрению способа оплаты в рассрочку. Кроме того, появление подобного продукта на рынке Узбекистана сможет придать определенный импульс и без того динамично растущей экономике страны, позволив увеличить товарооборот, долю безналичных операций и повысить проникновение цифровых продуктов. С помощью коллаборации нашего опыта и технологических возможностей с масштабами нашего партнера АО „Узнацбанк“ мы планируем сделать продукт по-настоящему народным», — прокомментировал скорый запуск сооснователь проекта Solfy Андрей Басуев.

«Запуск проекта с нашими партнерами из Solfy — это значимый шаг в развитии и цифровой трансформации розничного бизнеса „Узнацбанка“, который призван значительно нарастить потенциал банка в этом сегменте. Мы уверены, что модель работы карты рассрочки будет крайне востребована у населения Узбекистана, удовлетворит на прозрачных и честных условиях потребность в заемных средствах. Также проект поможет значительно ускорить переход бизнеса к более современным подходам в работе с клиентами и предоставит более широкие и удобные возможности для оплаты товаров и услуг», — отметил управляющий директор розничного блока «Узнацбанка» Икболжон Мамажонов.

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