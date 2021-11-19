Узбекистан в 2022 году унифицирует основную часть технических регламентов, действующих на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил премьер-министр Абдулла Арипов, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета, прошедшего 19 ноября в онлайн-режиме.

Глава правительства уточнил, что в Ташкенте важное значение придают гармонизации нормативной базы с нормами ЕАЭС, в первую очередь, в сфере технического регулирования.

Абдулла Арипов добавил, что в рамках унификации с ЕАЭС завершается работа по гармонизации 22 регламентов, продолжается системная работа по приведению в соответствие со стандартами союза еще 26 регламентов.

В своем выступлении глава правительства затронул и вопросы торговли с ЕАЭС.

«Узбекистан готов осуществить гарантированные поставки целого ряда сельскохозяйственных товаров, по которым имеется потребность в ЕАЭС. В свою очередь, мы также заинтересованы в закупках отдельных видов продовольствия из стран объединения», — сказал Абдулла Арипов.

Премьер-министр Узбекистана отметил важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества в сфере обеспечения сбалансированности рынка продовольствия стран ЕАЭС.

«Учтивая актуальность обеспечения продовольственной безопасности, предлагаем для активизации взаимодействия в данном направлении разработку совместной программы сотрудничества», — добавил Абдулла Арипов.

Премьер-министр также сообщил, что Узбекистан готов к сотрудничеству с ЕАЭС по климатической повестке.

«Мы готовы в условиях растущих экологических вызовов к сотрудничеству с рабочей группой ЕАЭС высокого уровня по климатической повестке», — сказал Абдулла Арипов.

Глава Кабинета министров отметил, что Узбекистан также рассчитывает на активное участие представителей Евразийской экономической комиссии и партнеров из стран ЕАЭС в реализации инновационных проектов в Приаральском регионе Узбекистана, объявленном Генассамблеей ООН зоной экологических инноваций и технологий.

Абдулла Арипов также пригласил участников из стран ЕАЭС обсудить реализацию совместных экологических проектов в ходе работы международного форума по зеленой энергетике, который запланирован в сентябре 2022 года в Нукусе.