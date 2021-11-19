Рабочая группа Министерства здравоохранения, сформированная новым министром Бехзодом Мусаевым, проводит изучение деятельности медицинских учреждений страны и выявила ряд недостатков, сообщила пресс-служба Минздрава.

К ним относятся долгие ожидания пациентами приёма врачами, чрезмерная бумажная работа, которую приходится выполнять медработникам, а также недостаточное внимание соблюдению санитарно-гигиенических норм в лечебно-профилактических учреждениях, говорится в сообщении.

«В ряде медучреждений в регионах выявлено серьёзное отставание в вопросах предупреждения распространения паразитарных и инфекционных заболеваний, обеспечение соблюдения санитарных правил и гигиенических норм, создания необходимых условий в этом отношении для граждан. Это, естественно, вызывает справедливое недовольство граждан», — отметили в Минздраве.

На основе первых результатов изучения Бехзод Мусаев поручил руководителям всех учреждений системы здравоохранения срочно устранить проблемы в указанных направлениях.

Согласно поручению, все лечебно-профилактические учреждения системы министерства должны в трёхдневный срок отремонтировать санитарно-гигиенические помещения. Они должны быть обеспечены всеми необходимыми чистящими средствами (мыло, жидкое мыло, одноразовые бумажные полотенца, урны и другой уборочный инвентарь).

Отныне при оценке эффективности деятельности лечебно-профилактических учреждений отдельным критерием будет их санитарно-гигиеническое состояние, отмечается в сообщении.

Сегодня в системе Минздрава действуют 3365 учреждений, в том числе 207 районных и городских медобъединений, 208 многопрофильных центральных поликлиник, 995 семейных поликлиник и 863 пунктов семейного врача. Минздраву также подведомственны 11 вузов и 75 учебных заведений по подготовке среднего медицинского персонала.