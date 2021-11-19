Alfraganus представляет собой инновационный для Ташкента формат торгово-развлекательного пространства, который может стать альтернативой привычным многоэтажным торговым центрам.

Проект представлен помещениями площадью от 32 до 3244 кв. м, которые делятся на категории и отличаются техническими параметрами (наличием газо- и водоснабжения, вытяжного оборудования, персональных санузлов) в зависимости от сферы бизнеса. Широкий выбор помещений поможет открыть на территории Alfraganus практически любое дело — магазины одежды и обуви, супермаркеты, салоны красоты, аптеки, магазины техники и многое другое.

507 помещений торгового квартала будут иметь 14 типов фасадного оформления. Это даст собственникам возможность выбрать то помещение, которое более выгодно подчеркнет преимущества предлагаемых товаров или услуг.





Для неспешного отдыха на территории проекта предусмотрено несколько площадей с зелеными зонами и фонтанами, где можно будет приятно провести время после шопинга или прогулки. Специальные тенты будут защищать посетителей от зноя летом и от осадков в холодное время года.

Важным параметром помещений торгового молла является высота потолков, которая составит 6 м. Это означает, что, приобретая 72 кв. м, по факту владелец получает возможность реализовать бизнес на территории 135 кв. м.

Выгодное предложение от девелопера с 10-процентным первоначальным взносом ограничено. Стать частью успешного бизнеса можно уже сегодня.

Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: alfraganus.com

Telegram: t.me/alfraganus_tashkent

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Instagram: @alfraganus.uz

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