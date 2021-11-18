По инициативе администрации президента Узбекистана, хокимията Кашкадарьинской области и АО «Узбекнефтегаз» в ходе ярмарки, прошедшей в Карши 11−12 ноября, были проведены важные встречи с представителями отечественных предприятий, иностранных инвесторов, научных учреждений и достигнуты значительные результаты.

В ярмарке приняли участие около 900 представителей из зарубежных стран и всех регионов Узбекистана, при этом особое значение имело участие нефтегазовых предприятий.

По инициативе АО «Узбекнефтегаз» в ярмарке приняли участие ведущие нефтегазовые предприятия Узбекистана: АО «Махсусэнергогаз», СП «Джизак Петролиум», ООО «Узнефтегаз бургулаш ишлари», АО «Узнефтегазкудуктаъмирлаш», АО «Андижонкудутаъмирлаш», АО «Узбекхиммаш». Также со своими стендами выступили зарубежные компании Eriell, Enter Engineering (Сингапур), «Татнефть», ООО «Хромос Инжиниринг», «Идельмаш», «Полати» (Россия), Wika, NTCS Group (Казахстан).





Кроме того, на ярмарке, организованной при участии АО «Узбекнефтегаз», была представлена продукция, произведенная СП «Узкоргазкемикал», СП «Гиссарнефтегаз», СП Natural Gas Stream, СП «Азия транс газ», СП «Кукдумалокгаз», СП New Silk Road, а также результаты их деятельности и будущие проекты.

В ходе ярмарки председатель правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддин Абдуллаев провел практические встречи с около 20 участниками по направлениям прямой локализации и расширения межотраслевого сотрудничества, в ходе которых были достигнуты 327 конкретных договоренностей.





В частности, согласована разработка поставок запорно-регулирующих клапанов для нужд предприятий на 2022 год с ООО «Узпромарм», график проведения экспериментов с маслами Узбекистана на компрессорных станциях сжатия нефтегазодобывающих управлений с ООО Chilon Lubricants, расширение номенклатуры и гарантия качества шлангов высокого давления с ООО «Дрилл флот Азия».

Также с ООО «Химическая технология» договорились о сотрудничестве по адаптации хроматографов к техническому заказу инвестиционных проектов, с иностранной компанией «СИБУ» — по совместному использованию бурового оборудования, с ООО «Андижонкудуктаъмир» — по расширению объемов ремонта скважин на нефтегазовых месторождениях.





По итогам ярмарки предприятиями АО «Узбекнефтегаз» подписано 249 контрактов на поставку местными предприятиями продукции, комплектующих изделий, материалов и услуг для нужд промышленности в 2021—2022 годах и передано на модерацию через Единый портал электронной кооперации.

В рамках этих соглашений предусматривается оказание услуг предприятиям нефтегазовой промышленности, поставка местными предприятиями фильтров, промышленных масел, контрольно-измерительных приборов, химической продукции, манометров и измирителей, подшипников, бентонита, барита, манжетов, резинотехнических и электротехнических изделий, средств пожаротушения и прочего.

Для снижения зависимости от импортной продукции в системе АО «Узбекнефтегаз» с местными предпринимателями подписано 78 меморандумов о сотрудничестве, в рамках которых будет осуществляться организация совместного производства новых видов продукции, проведение лабораторных и промышленно-опытных испытаний на предприятиях и их последующая подготовка к закупкам.





По инициативе председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддина Абдуллаева для повышения социальной и практической значимости региональных промышленных ярмарок, широкого привлечения к ним общественности, особенно молодежи, в 2021 году в качестве эксперимента успешно проведены массовые мероприятия «Яшил макон», молодежный марафон, интеллектуальная игра «Заковат» среди молодых специалистов промышленных предприятий регионов и студентов отраслевых вузов.

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