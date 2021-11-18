Lactel — международный эксперт в молочных продуктах, который представлен в более 50 странах. Продукты под этой маркой ценятся во всем мире. Lactel в Узбекистане является частью международного французского концерна Lactalis Group, много лет занимающего верхние строчки рейтингов предприятий по производству молока и молочной продукции. Компания известна своими разработками новых продуктов, которые отличаются своей натуральностью благодаря использованию качественного сырья и ингредиентов.

Рынок молочной продукции требователен к брендам. Без постоянного контроля качества и неустанной работы по развитию и расширению линейки продуктов удержаться на ведущих позициях сложно.

Такой устойчивой позицию бренда Lactel делает, в первую очередь, высокое качество, которое достигается благодаря использованию новых технологий, помогающих сохранить максимальную натуральность при минимальной обработке, плюс бескомпромиссно строгие требования к используемому сырью и готовой продукции.

Также немаловажную роль для компании играет многолетний опыт и внимательное изучение современных потребительских трендов. А определяющим фактором успеха на новых рынках является способность сочетать международный опыт с традициями каждого региона, что положительно влияет и на продукцию, и на отношение к ней местных жителей. Благодаря постоянной коммуникации с потребителями бренд Lactel во всем мире ассоциируется с качественными и полезными молочными продуктами.

Узбекистан для Lactel стал своеобразным вызовом. Жители страны очень разборчивы, когда речь идет о молочной продукции. Многие до недавнего времени предпочитали приобретать ее у частных хозяйств. Поэтому для бренда было очень важно донести, что он в качестве сырья использует только качественное молоко и только от надежных местных хозяйств, постоянно контролируя качество и заботясь о сохранении всех полезных свойств на этапе производства.

Завод ООО Lactalis Agro оснащен современными производственными линиями, обеспечивающими бесперебойное производство и высокое качество. Благодаря специальной температурной обработке в ультрапастеризованном молоке Lactel сохраняются все полезные свойства и микроэлементы. То же можно сказать и о молочных коктейлях Lactel, которые взрослые и дети любят за то, что они не только вкусные, но и богаты витаминами. Дополнительный плюс — в их разнообразии. Сейчас выпускаются коктейли со вкусом бисквита, персика и шоколада.





Еще один продукт местного производства, полюбившийся жителям Узбекистана, — натуральное сливочное масло Lactel. Оно обладает сладко-сливочным вкусом и считается универсальным продуктом, который можно использовать в разных блюдах — от бутербродов до запеканок и выпечки.





На сегодняшний день на рынке Узбекистана также представлены питьевые и ложковые «живые» йогурты и творожки. «Живые», потому что в них есть полезные лактобактерии, нормализующие кишечную флору, укрепляющие иммунитет и улучшающие метаболизм. У них короткий срок хранения, так как в них отсутствуют консерванты. На полках супермаркетов и магазинов можно найти йогурты и творожки со вкусами персика, клубники, вишни и ванили.





Широкий ассортимент вкусной и качественной продукции Lactel дает возможность покупателям Узбекистана проявлять заботу о близких, а бренду — следовать своей миссии, которая помогла ему получить широкое признание на родине во Франции и в мире.

На правах рекламы.