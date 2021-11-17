17 ноября в связи с погодными условиями в аэропорту Ташкента было задержано нескольких рейсов, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

Рейс HY-333 авиакомпании Uzbekistan Airways по маршруту «Ташкент — Дубай», помимо погодных условий, был задержан по причине экстренного снятия с борта одного из пассажиров.

«Незадолго до взлёта самолета по телефону ему сообщили о смерти близкого родственника, в связи с чем он принял решение покинуть борт, а также забрать свой багаж», — говорится в сообщении.

В 14:05 по местному времени Boeing 787−8 вылетел в Дубай. Авиакомпания обеспечила бортовым питанием всех пассажиров, находившихся на борту.

В связи с погодными условиями были задержаны ещё несколько международных и местных рейсов, следующих из Ташкента в Стамбул, Алматы, Душанбе, Дубай, Нукус, Ургенч и Фергану.

Самолеты по перечисленным направлениям уже вылетели, за исключением рейса TK-369 авиакомпании Turkish Airlines «Ташкент — Стамбул». Рейс отложен на неопределённое время.

Компания Uzbekistan Airways сообщила, что контактный центр перевозчика оповещает пассажиров о задержках рейсов.