Во вторник примерно в 18:00 на подстанции «Хосилот» в Яшнабадском районе Ташкента из-за чрезмерной нагрузки на кабельный канал произошло возгорание 240-мм кабеля. Об этом в Facebook сообщил хоким района Бахтиёр Рахманкулов.

В результате аварии от подачи электроэнергии были аварийно отключены массивы и махалли Янгиабад, Тузель, Асалобод, Карасу, Магзуний, Чигил, Алимкент, Авиасозлар, Мухтара Ашрафи и Гузаль.

Сейчас ведётся ликвидация последствий аварии, электроснабжение постепенно восстанавливается.

«Приносим свои извинения за причинённые неудобства и прошу правильно понять данную аварийную ситуацию», — отметил хоким.