В Ташкенте прошла VIII Международная конференция на тему «Нефтепереработка и нефтехимия Центральной Азии — 2021», организованная АО «Узбекнефтегаз» совместно с британской компанией Globuc.

Всего в ней приняли участие специалисты компаний из 23 государств по перспективным проектам в газохимической и нефтехимической сферах и их реализации.





Компания Globuc, которая сотрудничала с АО «Узбекнефтегаз» в организации данной конференции, занимает одно из ведущих мест в проведении консалтинговых и международных конференций по нефтегазовой и энергетической отраслям для стран СНГ, Европы и Азии.

Участники конференции выступили с докладами по 24 основным темам, касающимся нефтегазохимии и переработки этих продуктов.

Также в рамках конференции организован ряд круглых столов и встреч с участием специалистов отрасли.





В начале мероприятия был заслушан доклад руководителя департамента газопереработки и газохимии АО «Узбекнефтегаз» Алишера Бахадирова о перспективных проектах в Узбекистане, в частности АО «Узбекнефтегаз».

Участникам была предоставлена подробная информация о текущих проектах в отрасли и производственных мощностях предприятий, а также о планируемых мерах по развитию до 2030 года.

На мероприятии специалистами были обсуждены благоприятные условия для бизнеса, привлекательные предложения для международных инвесторов, существующие проблемы в сфере, тенденции, в том числе адаптация рынка в условиях пандемии.





Специалисты сферы предложили соответствующие рекомендации по приобретенному ими опыту и навыкам.

В рамках конференции участники получили возможность ознакомиться с новинками по внедренным новым технологиям, научным разработкам и перспективным проектам, а также повысить свои знания в области декарбонизации в энергетическом секторе и трансформации отрасли для налаживания производства зеленых энергоресурсов.

По итогам сессий все участники получили ответы на интересующие их вопросы по докладам и обменялись мнениями по предложениям.

Конференция была интересной для всех участников, в частности для специалистов нефтегазовой отрасли Узбекистана.

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