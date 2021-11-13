UZTELECOM представил совершенно новые тарифы YANGI, которые направлены на создание благоприятных условий при использовании интернета для абонентов. Компания предлагает своим абонентам данные тарифы, чтобы со всеми разделить свою радость.
В новых тарифах предоставляется доступ к сети интернет на высокой скорости и по выгодной цене.
Например, тариф UNLIM 10, который стоит 99 000 сумов, предоставляет услуги на скорости 10 Мбит/с. А тариф YANGI-1 обеспечивает скорость 20 Мбит/с за абонентскую плату 109 990 сумов. За разницу в 10 990 сумов вы получите в два раза больше скорости.
Также абонентов, которые используют услуги на больших скоростях, ждет большой сюрприз, потому как стоимость тарифов снизилась в несколько раз:
- YANGI-4 со скоростью 100 Мбит/с за 199 990 сумов (предыдущий тариф — UNLIM 100 с абонентской платой 399 000 сумов);
- YANGI-5 со скоростью 300 Мбит/с за 349 990 сумов (предыдущий тариф — UNLIM 300 с абонентской платой 999 000 сумов).
Тарифы YANGI — это высокая скорость по выгодной стоимости.
Абоненты, которые уже используют интернет-услуги компании, могут перейти на тарифы YANGI в личном кабинете, мобильном приложении MyUZTELECOM, посетив офисы продаж и обслуживания или позвонив в call-центр по телефону: 1084.
Подробнее ознакомиться с тарифами YANGI вы можете на сайте.
Если вам нужен высокоскоростной интернет, можно перейти на тарифы YANGI и ощутить по-настоящему высокую скорость.
Скачать приложение MyUZTELECOM можно по ссылке.
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