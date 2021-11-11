Выгодная недвижимость в новостройках — это отличное качество строительства, удобная локация с развитой инфраструктурой и лояльные условия. Например, в Parkent Plaza есть возможность рассрочки с первоначальным взносом 40%.

На сегодня стоимость квартир комфорт-класса в ЖК Parkent Plaza начинается от 8,5 млн сумов за квадратный метр. Для новостройки, которая по комфорту и эстетике во много раз превосходит вторичное жилье, это очень демократичная цена. За эту сумму можно получить квартиру с террасой и шикарным видом на Ташкент, уютный двор без машин, готовое жилое пространство, все необходимое в пешей доступности, все удобства в доме, экологичные натуральные материалы. И главное — при покупке квартиры до конца года вы получаете от FDG ремонт в подарок. Остается въехать и украсить новый дом к новоселью.





В проекте уделено колоссальное внимание концепции внутреннего двора Parkent Plaza. Территория жилого комплекса отделана натуральными материалами, которые создают приближенный к природе ландшафт. Красивая радиальная брусчатка, украшающая островки зелени, оригинальное расположение скамеек для спокойного отдыха, детские площадки — все это создает ощущение загородной прогулки. Двор комплекса закрыт для машин и посторонних и находится под круглосуточным видеонаблюдением. Поэтому владельцы квартир будут жить в ярком развивающемся районе, но достаточно тихо и уединенно.

В самом комплексе четыре дома комфорт-класса и две башни премиум-класса. Представлены квартиры с 1−4 комнатами и разнообразными планировками.





Осталось всего несколько апартаментов с террасами с невероятным панорамным видом на Ташкент. Часть домов практически полностью готова. Осталось всего 25 квартир. Поэтому сейчас есть потрясающая возможность приобрести готовое жилье и уже в начале следующего года переехать в новый дом мечты в Parkent Plaza.

Адрес офиса продаж: Яшнабадский р-н, ул. Паркент, 180.

Телефон: (+998) 78−150−55−11.

E-mail: info@fdg.uz

Сайт: fdg.uz

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