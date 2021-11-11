Все работодатели и руководители в Узбекистане должны следовать общепризнанному в мире правилу: на каждом предприятии, в учреждении обязательно должна действовать профсоюзная организация, и руководители обязаны тесно сотрудничать с ней.

Такое мнение выразил президент Шавкат Мирзиёев в поздравлении с Днем профессиональных союзов Узбекистана, впервые отмечаемым в стране.

«Только тогда мы сможем предотвратить нарушения трудового законодательства и утвердить в нашей жизни социальную справедливость», — отмечается в поздравительном послании.

Сегодня в системе профсоюзов Узбекистана действует более 33 тысяч первичных организаций, трудятся свыше 6500 работников и около 300 тысяч активистов. Профсоюзы в стране объединяют более 5,5 миллиона членов.

За последние пять лет на предприятиях и в организациях средний объем средств, направляемых в течение года на социальную поддержку одного работника, увеличился в пять раз, говорится в послании.

За прошедший период в системе Федерации профсоюзов было построено 14 оздоровительных учреждений и 5 реконструировано.

В целях обеспечения охраны труда профсоюзы изучили деятельность около 16 тысяч предприятий и организаций, устранено свыше 61 тысячи выявленных недостатков. Восстановлены нарушенные трудовые права около 14 тысяч работников, в их пользу взыскано более 13,6 млрд сумов, отмечается в послании.

«Мы и впредь будем поддерживать ваши инициативы по дальнейшему расширению социального партнерства в сфере обеспечения занятости и социальной защиты населения, осуществлению действенного общественного контроля», — говорится в поздравлении президента.