Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ) 10 ноября передало Государственному комитету Узбекистана по статистике 70 комплектов компьютерного оборудования, сообщил офис УВКБ.

Это оборудование будет использовано для оцифровывания процесса сбора данных в ходе пилотной переписи в ноябре 2021 года, а также национальной переписи населения, запланированной на ноябрь 2023 года.

Переписи предоставляют правительствам исключительно важную возможность сбора статистических данных и информации о положении лиц без гражданства, отмечается в сообщении.

«УВКБ ООН готово оказать помощь Узбекистану в сборе, анализе и распространении данных о лицах без гражданства в соответствии с принципом „не оставить никого позади“, для достижения правосубъектности всех лиц к 2030 году и других целей Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года», — отметили в пресс-службе УВКБ.

«Улучшение качественных и количественных данных о безгражданстве является одним из направлений деятельности Глобальной кампании #IBelong по ликвидации безгражданства к 2024 году. УВКБ ООН высоко оценивает приверженность Узбекистана определению полного масштаба безгражданства, что важно для продолжения значительного прогресса по искоренению безгражданства на его территории. Сегодня право каждого человека на гражданство важно как никогда», — сказал представитель УВКБ ООН по Центральной Азии Ханс Фридрих Шоддер, пребывающий в эти дни в Узбекистане с визитом.

«Согласно оценкам, безгражданство затрагивает миллионы людей во всем мире, однако измерение полных масштабов безгражданства является сложной задачей, поскольку лица без гражданства зачастую не имеют документов и остаются неувиденными и неуслышанными, — подчеркивается в сообщении. — Лица, которые не признаются гражданами какой-либо страны, могут быть лишены основных прав, включая гражданские и политические права, такие как свобода передвижения, свобода от произвольного задержания и участие в политической жизни. Безгражданство также затрагивает их социально-экономические права, такие как право на образование, трудоустройство, социальное обеспечение, жилье и здравоохранение».