Alfraganus — коммерческий проект нового для Ташкента формата, первая фаза которого начнет функционировать уже в 2022 году. Успешность проекта определяется не только оригинальной концепцией, но и многими другими факторами: престижной локацией в густонаселенном районе, отсутствием конкуренции в радиусе охвата обслуживания, короткими сроками окупаемости проекта и большой заинтересованностью со стороны инвесторов.

На данный момент торгово-развлекательный квартал Alfraganus выбрали именитые местные и зарубежные бренды Senorita Home, Bon!, Safia, KFC, Ramiz Kofte, Urban Store, Timberland, Karl, NCS, Credit Asia, Sacoor Brothers, MEDIAPARK, AVTECH, Selfie, Terra Pro и более 150 других брендов.





В общей сложности на территории в 110 тысяч кв. м расположится 507 коммерческих помещений от площадью от 32 до 3244 кв. м. Высота потолков торговых точек составит 6 м. Такой параметр поможет владельцу реализовать второй уровень, увеличив полезную площадь практически вдвое. Яркий пример того, как из помещения в 72 кв. м можно сделать магазин площадью 125 кв. м, представлен в офисе продаж проекта.

Международный консультант по недвижимости — компания Knight Frank — прогнозирует, что Alfraganus станет одним из знаковых и популярных мест для шопинга, отдыха и развлечений ввиду отсутствия прямых конкурентов.

Не стоит упускать возможность стать владельцем бизнеса в нескольких минутах от центра Ташкента, заплатив всего 10% от стоимости коммерческого помещения.

Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: alfraganus.com

Telegram: t.me/alfraganus_tashkent

Facebook: fb.com/alfraganus.tashkent

Instagram: @alfraganus.uz

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