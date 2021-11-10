11−12 ноября в Карши пройдет региональная промышленная ярмарка «Нефтегазовая, электроэнергетическая, химическая, текстильная, кожевенно-обувная промышленность».

Мероприятие проводится по инициативе администрации президента Узбекистана совместно с хокимиятом Кашкадарьинской области и АО «Узбекнефтегаз».

В ярмарке-форуме примут участие представители крупных промышленных предприятий топливно-энергетического комплекса, около 150 субъектов предпринимательства Узбекистана, производящих товары и услуги, а также представители зарубежных компаний.





На ярмарке будут рассмотрены возможности локализации поставляемых товаров и услуг для инвестиционных проектов АО «Узбекнефтегаз» и нужд предприятий отрасли, подписаны контракты по расширению межотраслевых и внутриотраслевых кооперационных связей.

В рамках мероприятия состоится научно-практический семинар на тему «Актуальные задачи по активной интеграции отраслей нефтегазовой промышленности и науки, оперативному внедрению в практику современных научно-инновационных разработок».

На ярмарке будут представлены стенды АО «Узбекнефтегаз» и других промышленных предприятий, производящих продукцию для нужд нефтегазовой промышленности.

Субъекты предпринимательства могут принять участие в работе ярмарки-форума, которая пройдет в Каршинском колледже олимпийского резерва и спорта по адресу: Карши, ул. Мустакиллик, 13.

По вопросам сотрудничества можно обратиться по телефону: (+998) 97−707−47−18 (контактное лицо — Ойбек Жалилов).

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