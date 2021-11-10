Министерство здравоохранения Сингапура с 8 декабря начнут взимать плату за лечение пациентов с COVID-19, которые имеют право на вакцинацию, но отказываются от нее. Об этом заявил министр здравоохранения страны Он Е Кун.

«Мы должны послать этот важный сигнал, чтобы призвать пройти вакцинацию всех, кто имеет на это право», — сказал глава Минздрава.

Эта мера не будет распространяться на детей до 12 лет, которым пока не делают антиковидную вакцину, и тех, кому вакцинация противопоказана.

Кроме того, в стране планируется ввести ограничения для непривитых на участие в мероприятиях, посещение ресторанов, торговых центров и кафе.

«В настоящее время непривитые люди составляют значительное большинство тех, кто нуждается в интенсивной стационарной помощи, и оказывают непропорционально большую нагрузку на наши ресурсы здравоохранения», — отметил министр.

По данным минздрава Сингапура на 8 ноября, 85% жителей уже полностью привиты, 18% получили бустерную дозу.