Объем производства электроэнергии на гидроэлектростанциях (ГЭС) Узбекистана в этом году снизился на 23% из-за маловодья, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

По данным ведомства, ситуация этого года характерна не только для Узбекистана, но для стран Центральной Азии. Как сообщалось ранее, Кыргызстан также переживает энергетический кризис, а уровень воды в Токтогульском водохранилище, ГЭС которого генерирует более 33% электричества в стране, может упасть до «горизонта мертвого объема».

По расчетам Минэнерго, в 2020 и 2021 годах объем производства электроэнергии на ГЭС Узбекистана снизился до 5 миллиардов кВт.ч против 6,5 миллиарда кВт.ч в 2019 году, а недостающих 1,5 миллиарда кВт.ч хватило бы для обеспечения всего населения страны электроэнергией в течение одного месяца в осенне-зимний период.

В ведомстве отметили, что из-за снижения объем выработки электроэнергии на ГЭС в некоторых районах Узбекистана наблюдаются кратковременные отключения электроэнергии.

«В настоящее время в нашей стране принимаются все меры по выработке электроэнергии в запланированных объемах на тепловых электростанциях», — добавили в пресс-службе.

По прогнозам, к 2030 году рост потребления электроэнергии в Узбекистане ожидается на уровне 110 миллиардов кВт.ч. При этом Узбекистан за последние два года возобновил импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей населения и промышленности, особенно в пиковую нагрузку в зимнее время.