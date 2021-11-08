Французская певица Zaz (Изабель Жеффруа) представила клип на совместную песню с немецким музыкантом, вокалистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном «Le jardin des larmes» («Сад слез»). Режиссёром выступил Зоран Бихач.

Клип был снят в Узбекистане, в нем появляются интерьеры летней резиденции бухарского эмира «Ситораи Мохи Хоса» в предместьях Бухары.

Певица в своем Facebook отметила, что песня посвящена «разрушительной любви, которая поглощает нас изнутри и в конце освобождает: наши отношения показывают нам, что происходит внутри нас».

Анонсируя клип, Zaz выразила благодарность Узбекистану: «Это было как сниматься в кино, я сделала невозможный шаг. Спасибо всей команде, спасибо Узбекистану за этот прекрасный прием».

Видео