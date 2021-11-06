5 ноября в Бишкеке состоялся первый экономический форум «Европейский союз — Центральная Азия», в котором приняли участие высокопоставленные делегации сторон, а также представители международных финансовых организаций, частного сектора и гражданского общества, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Форум был посвящен трём приоритетным направлениям сотрудничества ЕС с регионом в сфере экономики: зелёное восстановление, цифровизация и создание благоприятного делового климата. Делегацию Узбекистана на форуме возглавил премьер-министр Абдулла Арипов.





Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своём видеообращении к участникам форума подчеркнула, что сотрудничество между ЕС и Центральной Азией может способствовать восстановлению экономики стран региона в постковидный период.

«Центральная Азия имеет важное значение для Европы, и Европа очень важна для Центральной Азии. Наше сотрудничество может помочь перезапустить двигатели наших экономик и в то же время оно может сделать экономики стран региона сильнее, справедливее и устойчивее в долгосрочной перспективе. Это именно то, к чему мы стремимся и в Европе», — сказала она.

Глава Еврокомиссии отметила, что центральноазиатский регион уже страдает от последствий изменений климата.

«Этим летом засуха уничтожала урожай, убивала животных и опустошала водохранилища. Но Центральная Азия также обладает огромным неиспользованным потенциалом возобновляемых источников энергии. При правильном вложении средств ваш регион может стать менее зависимым от угля и ископаемых видов топлива, создавая высококачественные рабочие места и чистый атмосферный воздух», — сказала она.

Президент Еврокомиссии отметила, что создавая новую инфраструктура для цифровизации, странам Центральной Азии надо также работать над улучшением правил и положений цифрового рынка. «Европейский путь цифровизации ставит людей, компании и их права в центр внимания. Это то, что мы предлагаем и вам».

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен обратила внимание на важные факторы роста экономического сотрудничества и торговли между ЕС и Центральной Азией.

«Европа уже является первым иностранным инвестором и первым торговым партнёром во многих странах региона. Потенциал для сотрудничества есть. Для его осуществления европейские компании и предприятия хотят знать, что они могут соревноваться на равных условиях и доверять вашей судебной системе и верховенству закона. Это также является основой для устойчивого роста, что создаст рабочие места и процветание внутри региона для народов и будущих поколений», — сказала она.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что эти принципы являются основой новой стратегии ЕС по связанности Global Gateway Europe.

Выступивший на форуме исполнительный вице-президент Еврокомиссии по торговле Валдис Домбровскис сказал, что страны региона могут достичь большей диверсификации экономики и её устойчивости путём привлечения инвестиций и поддержки бизнеса. Он отметил, что Европейский союз будет оставаться надежным партнёром Центральной Азии в данном вопросе.

Домбровскис заверил, что ЕС продолжит поддерживать усилия центральноазиатских стран по борьбе с последствиями пандемии COVID-19 «серьёзными» денежными вливаниями. Он отметил, что страны региона должны уделить пристальное внимание цифровизации услуг здравоохранения для повышения их эффективности.

Кроме того, вице-президент Еврокомиссии сказал, что ЕС всячески разделяет озабоченность стран ЦА по поводу ситуации в Афганистане.

«Наша цель — работать со странами Центральной Азии для урегулированию этой непростой ситуации. Мы готовы поддерживать народ Афганистана, и также работаем в сфере управления миграционными потоками, по противодействию терроризму и торговле людьми», — сказал он.





Валдис Домбровскис.

Валдис Домбровскис приветствовал интерес стран региона сокращать выбросы в атмосферу и выразил готовность ЕС помогать в создании более устойчивого будущего.

«Мы должны отказаться от углеродно интенсивных моделей и перейти на возобновляемые источники энергии. Для сокращения выбросов мы будем импортировать менее углеродно интенсивные продукты. В этом случае важно получить доступ к критически важным экологическим материалам», — сказал он.

Заместитель главы Еврокомиссии отметил, что ЕС планирует интенсифицировать сотрудничество со всеми странами Центральной Азии путём укрепления региональных программ и потоков инвестиций в качестве вклада в развитие глобальной энергосистемы.

Кроме того, Валдис Домбровскис отметил роль цифровизации в реформах: «Улучшенная цифровая среда может создать новые возможности и рабочие места и поддержать молодых людей и женщин, а также стать основой для экономики будущего».

Достижение более устойчивого и инклюзивного роста невозможно без улучшения бизнес-среды, считает вице-президент Еврокомиссии. «Чтобы улучшить бизнес-климат, нужно приглашать инвесторов, но для этого нужна воля политических игроков на самом высоком уровне, а потенциал для дальнейшего взаимодействия в контексте бизнес-среды очень большой», — сказал он.

«ЕС вкладывает ресурсы, в то же самое время только частные инвестиции помогут сделать инвестиции более устойчивыми. Это достижимо в условиях устойчивого и безопасного бизнес-климата. Для этого должны быть специальные стимулы и верховенство закона, также очень важно регулирование товаров и рынков», — заключил Валдис Домбровскис.

В рамках форума с речью выступил также премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Он отметил повышение интереса ведущих мировых компаний к развитию бизнеса в Центральной Азии. «По данным компании Boston Consulting Group, потенциал Центральной Азии по привлечению прямых иностранных инвестиций в ближайшие 10 лет составит более 200 млрд долларов. Укрепляя единство и сплоченность, мы содействуем устойчивому развитию региона, формированию привлекательного и ёмкого рынка для иностранного капитала. Этому способствует значительный торгово-экономический потенциал региона и его богатые природные ресурсы», — сказал глава правительства.

Рассказывая о приоритетах структурных реформ в Узбекистане, он упомянул обеспечение верховенства закона, бескомпромиссную борьбу с коррупцией, поощрение конкуренции и ограничение монополии. Он напомнил о планах по продаже государственной доли в крупных банках и предприятиях. В ближайшее время число компаний с государственным участием должно сократиться минимум в 3 раза.

Абдулла Арипов (в центре).

«Важнейшим приоритетом новой экономической политики Узбекистана является всемерная поддержка бизнеса, защита предпринимательства и частной собственности. В результате принятых мер по упрощению процедур ведения бизнеса, совершенствования налоговой системы, развития инфраструктуры в стране заметно улучшилась бизнес-среда. Инвестиционная привлекательность Узбекистана значительно выросла», — отметил он.

Абдулла Арипов заверил, что Узбекистан готов к широкому взаимовыгодному сотрудничеству с государствами Центральной Азии и Евросоюза по таким направлениям, как цифровизация, зелёная энергетика, текстильно-кожевенная отрасль, фармацевтика, электротехника, производство строительных материалов, нефтегазовая, нефтехимическая, горнодобывающая и ювелирная отрасли.

Глава правительства также поделился планами по расширению потенциала сельскохозяйственной сферы Узбекистана.

«В ближайшие годы мы намерены за счёт внедрения капельных систем орошения освоить более 1 миллиона гектаров земель и увеличить среднюю производительность труда в 1,7 раза, создать дополнительные мощности по переработке сельскохозяйственной продукции на 3,5 миллиона тонн, а показатели переработанной продукции довести до 30%», — сказал он.

Кроме того, премьер-министр отметил, что Узбекистан принимает меры по расширению номенклатуры производимых в стране медикаментов.

«В предстоящие пять лет мы планируем довести долю отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке с 45% на сегодняшний день до 70%. В этих целях созданы и действует 10 фармацевтических свободных зон, резиденты которых освобождены от налогов и таможенных пошлин», — сказал Абдулла Арипов.

По итогам форума стороны приняли совместное заявление, в котором говорится о необходимости привлечения климатического финансирования для реализации проектов по постепенному переходу государств Центральной Азии к зелёной экономике.





Фото: Давлат Умаров / «Газета.uz».

Страны ЕС и Центральной Азии также отметили важность улучшения цифровой инфраструктуры для повышения эффективности и прозрачности системы государственного управления, конкурентоспособности частного сектора и сокращения разрыва между регионами. Стороны подчеркнули необходимость ряда реформ, способствующих улучшению бизнес-климата: совершенствование налоговой системы, повышение правовой определённости и эффективности судебной системы, укрепление диалога между бизнесом и правительством.

Как отметил премьер-министр Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, стороны договорились проводить экономический форум в данном формате на постоянной основе и создать секретариат форума, который будет базироваться в Бишкеке. Следующий форум планируется провести в 2022 году в Казахстане.

На площадке форума также состоялись двусторонние встречи. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во главе делегации страны встретился с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.













На встрече Абдулла Арипов отметил значимость разрешения множества проблемных вопросов с соседними странами за последние годы: вопросы делимитации государственных границ, управления водными ресурсами, развития транспортных коммуникаций, а также разминирование приграничных территорий.

Стороны также обсудили проведение туристического форума «ЕС — Центральная Азия» в Самарканде в 2022 году с участием верховного представителя ЕС Жосепа Борреля и вопросы дальнейшего сотрудничества с институтами ЕС.