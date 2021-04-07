Корреспонденты интернет-издания Effect.uz объявлены в розыск и заочно заключены под стражу после инцидента в здании Термезского районного суда по уголовным делам, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

О чём речь

Элёрбек Таджибаев и Одил Бегимкулов.

В январе издание выпустило два видеоролика (первый набрал свыше 600 тысяч просмотров, второй — более 180 тысяч) из здания Термезского районного суда по уголовным делам с участием корреспондентов Элёрбека Таджибаева, Акбара Нуримбетова и Хамиджона Ахмедова. Первые двое вступили в конфликт с председателем суда Одилом Бегимкуловым и зашли в его кабинет вместе с другими заявителями до начала заседания, где ожидалось вынесение приговора по делу Икрома Худоярова, который обвинялся в мошенничестве в крупном размере.

Судья подчеркивал, что они не вправе заходить к нему без его разрешения. Стороны долго спорили, журналисты сначала отказывались выходить из кабинета, несмотря на требование судьи и попытки правоохранительных органов выпроводить их, но в итоге покинули помещение. Сестра подсудимого Гузал Худоярова назвала председателя суда Одила Бегимкулова «вором и мошенником».

Гузал Худоярова (слева) и Икром Худояров.

Во время судебного процесса журналисты продолжили спорить с судьёй, а также помощником прокурора по поводу видеосъёмки заседания. В итоге Одил Бегимкулов заявил, что они нарушили порядок в ходе процесса и вынес постановление об удалении их из зала суда.

Высший судейский совет внёс представление на имя генерального прокурора, чтобы дать правовую оценку ситуацию.

«Тот факт, что сотрудники Effect.uz ворвались в кабинет председателя суда и в грубой форме требовали своего присутствия на судебном заседании и видеосъёмки процесса, является грубым нарушением журналистской этики, явным нарушением независимости судебной власти и неприкосновенности судьи», — говорится в заявлении совета.

В совете также сообщили, что журналистам и блогерам ничто не мешает присутствовать на открытом судебном заседании. Однако, как того требует процессуальное право, разрешение на запись судебного заседания (с учетом мнений сторон) даётся председательствующим судьей.

Проверка и следствие

Прокуратура Термезского района Сурхандарьинской области провела доследственную проверку инцидента и возбудила уголовное дело по статьям 236 (вмешательство в расследование или в разрешение судебных дел) и 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) Уголовного кодекса. Следствие ведёт прокуратура Сурхандарьинской области.

«В ходе расследования два корреспондента Effect.uz и одна женщина, фигурирующие в уголовном деле, отказались явиться в прокуратуру по неизвестным причинам, хотя их неоднократно вызывал следственный орган», — говорится в сообщении.

В результате двум журналистам — Элёрбеку Таджибаеву и Акбару Нуримбетову — заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 219 (оказание сопротивления, т. е. активное противодействие правомерной деятельности представителя власти, исполняющего служебные обязанности, или лица, выполняющего гражданский долг), части 2 статьи 219 (принуждение лиц в любой форме к отказу от исполнения служебных обязанностей или выполнения гражданского долга, а равно совершению незаконных действий) и части 1 статьи 236 (вмешательство в расследование или в разрешение судебных дел) Уголовного кодекса. В отношении них суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным Генпрокуратуры, Гузал Худояровой за «оскорбление и унижение чести и достоинства судьи», который рассматривал дело её младшего брата, заочно предъявлено обвинение по пунктам «а» и «г» части 3 статьи 139 (клевета, соединённая с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления и из корыстных или иных низменных побуждений) и пункту «а» части 3 статьи 140 (оскорбление в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или гражданского долга) Уголовного кодекса. Её также объявили в розыск и заочно избрали меру пресечения в виде расписки о надлежащем поведении.

Хамиджон Ахмедов (слева).

В свою очередь, другой корреспондент Effect.uz Хамиджон Ахмедов прибыл в следственный орган во время доследственной проверки и во время следствия, говорится в сообщении.

Руководитель Effect.uz Акмалхон Эшонхонов на запрос «Газеты.uz» заявил, что Элёрбек Таджибаев не получал повестку о вызове, а Акбар Нуримбетов только 30 марта получил повестку о прибытии в прокуратуру 23 марта. По его словам, Элёрбек Таджибаев дважды посещал прокуратуру, в то время как Акбар Нуримбетов не смог посетить следственный орган из-за болезни.

В Генпрокуратуре заявили, что Элёрбек Таджибаев посетил прокуратуру один раз, но отказался давать показания, сославшись на необходимость приглашения адвоката, но затем не явился, несмотря на вызовы следователей.