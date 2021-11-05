В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Службы государственной безопасности и Государственного таможенного комитета были изъяты крупные партии наркотиков в ряде регионов Узбекистана, сообщила пресс-служба СГБ.

В Джизакской области в момент продажи 3,8 кг опия за 32 тысячи долларов были задержаны гражданин Казахстана (1976 г. р.), проживающий в Махтааральском районе Туркестанской области, и житель Зааминского района (1989 г. р.).

В Ташкентской области были задержаны гражданин России (1984 г. р.), уроженец Кыргызстана, и двое граждан Кыргызстана (1963 и 1968 г. р.) с 9,6 кг гашиша, а также гражданин Таджикистана (1983 г. р.) с 1,8 кг опия и 3,7 кг гашиша.





В Самаркандской области был задержан с 10,3 кг опия местный житель (1984 г. р.), который ранее уже был судим за аналогичные преступления.

На посту дорожно-патрульной службы «Чинор» в Ахангаранском районе был остановлен автомобиль Nexia-3, следовавший в Коканд, под управлением местного жителя (1992 г. р.), ранее судимого за совершение наркопреступлений.

Нарушитель, не подчинившись требованиям сотрудников ДПС, попытался скрыться, однако созданием искусственного препятствия он был задержан.

При осмотре салона автомобиля обнаружено и изъято в процессуальном порядке 4,9 кг гашиша.





В Андижанской области на посту ДПС в Бустонском районе был остановлен и осмотрен автомобиль Cobalt, следовавший в Ташкент. В ходе проверки у пассажира авто, ранее судимого жителя Алтынкульского района (1977 г. р.), было обнаружено и изъято в процессуальном порядке 961 гр опия.

В ходе доследственной проверки установлено, что он приобрел наркотики у ранее судимого за аналогичные преступления гражданина Кыргызстана (1974 г. р.), ныне проживающего в Андижане, который также был задержан. Кроме того, по месту его жительства обнаружено и изъято в процессуальном порядке 240 гр. опия.

Было установлено, что изъятые наркотические средства — 17,2 кг опия и 18,3 кг гашиша — ввезены контрабандным путем из Таджикистана и Кыргызстана.

В настоящее время в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении вышеуказанных лиц, принимаются необходимые меры по установлению их преступных связей.