Всемирная продовольственная программа (ВПП) начала раздавать наличные деньги бедным семьям в Афганистане, сообщил TOLOnews.

Более 4000 семей будут получать по 3500 афгани (33 доллара) в месяц в течение следующих четырех месяцев.

ВПП начала эту программу по сокращению бедности, поскольку экономика страны приходит в упадок, отмечает TOLOnews.

Семьи, собравшиеся в Кабуле для получения помощи, заявили, что они живут в безнадежных условиях и нуждаются в дополнительной гуманитарной помощи.

«Этой помощи недостаточно, но мы благодарим Бога, теперь мы можем купить муку», — сказал один из получателей помощи.

Напомним, газета The Washington Post 17 августа со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена заморозила резервы правительства Афганистана, хранящиеся на американских банковских счетах. Кроме того, отмечалось, что США отменили массовые поставки долларов в Афганистан, чтобы они не попали в руки талибам. Бежавший из страны и. о. управляющего Центробанком Афганистана Аджмал Ахмади сообщил в Twitter, почти все резервы афганского Центробанка находятся за границей, и они составляют около 9 млрд долларов. Наибольшая часть — 7 млрд долларов — находится на счетах Федерального резерва.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), из-за засухи и неурожая в 2021 году более 14 млн афганцев испытывают острую нехватку продовольствия и нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

В октябре этого года Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) доставило в Термез более 100 тонн гуманитарной помощи для Афганистана. Однако груз по состоянию на 27 октября еще не был доставлен в Афганистан, поскольку власти страны не дали разрешение на его ввоз.