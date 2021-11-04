Долгое время Узбекистан считался довольно консервативной страной с точки зрения новейших способов оплаты. Сегодня республика переживает этап трансформации, реализуя реформы, направленные на бесперебойность платежей и широкое внедрение инновационных технологий. Полноценный цифровой банкинг в Узбекистане все еще развивается, но масштаб роста возможностей в сфере финансовых технологий как для поставщиков услуг, так и для потребителей, огромен.

«Компания OpenWay — один из международных лидеров в индустрии электронных платежей — еще несколько лет назад не была представлена на рынке Узбекистана. Но с началом проекта у первого клиента, которым стал „Узпромстройбанк“, стало ясно, что рынок Узбекистана — удивительно „жадный“ с точки зрения новых технологий и лучших практик, применяемых в разных странах мира. Стартовавший в начале 2019 года проект позволил нам сразу окунуться в масштабную работу, поскольку банк был заинтересован в настолько широком функционале, что всерьез рассматривал практически все возможности для оптимизации своего платежного бизнеса, которые мы на тот момент могли предложить. Затем, в 2020 году в условиях пандемии, началось наше сотрудничество с банком InfinBank», — рассказал Дмитрий Довгаль, заместитель директора по развитию бизнеса OpenWay в странах СНГ.

Для компании это был первый опыт заключения договоров и внедрения системы без единой личной встречи с представителями банка. Качественная реализация проектов подобного масштаба всегда связана со значительными временными ресурсами. Сертификация InfinBank в международной платежной системе UnionPay International (UPI) была завершен в рекордно короткий срок. Благодаря совместной работе команды OpenWay и банка эта и все остальные фазы проекта реализуются динамично и без потери качества.

Дмитрий Довгаль отметил высокую скорость интеграционных процессов внутри банков: доработки внутренних систем, необходимые для обеспечения их качественного взаимодействия, производятся максимально оперативно.

Еще одной отличительной чертой рынка Узбекистана команда OpenWay считает безупречное качество ведения проектной деятельности. Внимательное отслеживание всех этапов проекта, высокопрофессиональное администрирование на местах, дружеская атмосфера позволяют быстро двигаться по графику.

«Мы уверены, что секрет такого отношения к делу в самих людях, их желании и умении работать в команде. Все партнеры, с которыми мы сотрудничаем, непрерывно учатся. И это очень важно: к сожалению, не всегда мы сталкиваемся с подходом «не сделайте нам, а научите наc». При этом, говоря о постоянном стремлении учиться, мы имеем в виду освоение самых актуальных технологических новинок и применение нашего международного опыта. Так, работая в условиях ограничений, мы не испытывали никаких сложностей с организацией удаленного доступа к нашей платформе. Новые условия работы вносят свои коррективы, но способствуют более активному вовлечению сотрудников банков", — поделился заместитель директора по развитию бизнеса OpenWay в странах СНГ.

Интересна история сотрудничества с Tenge Bank, дочерним банком казахстанского Halyk Bank, с которым OpenWay работает уже больше 20 лет. Опыт работы OpenWay в Казахстане позволил быстро установить доверительные отношения, поскольку новый заказчик в Узбекистане не сомневался, что команда выполнит все обещания. Не зря OpenWay доверили свой платежный бизнес более трех четвертей банков, имеющих собственный процессинг в Казахстане.

«Мы верим, что круг наших клиентов в Узбекистане будет расширяться. Ведь постоянно совершенствуя предлагаемые продукты и сервисы, мы помогаем банкам стать лидерами рынка», — заключил Дмитрий Довгаль.

OpenWay — международный разработчик процессинговых решений WAY4 для развития платежного бизнеса. Систему WAY4 используют более 130 банков, платежных хабов, процессинговых, телекоммуникационных и топливных компаний в Европе, Северной и Латинской Америке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Компания работает на рынке карточного процессинга и электронных платежей с 1995 года. Сегодня OpenWay — глобальная компания со штаб-квартирой в Брюсселе (Бельгия) и офисами по всему миру, где работают профессионалы в области электронных платежей, информационных технологий и безопасности. В России на системе WAY4 выпущено более 50% платежных карт.

Клиенты OpenWay — игроки разных типов и масштабов бизнеса, от больших корпораций до амбициозных стартапов. Компания OpenWay известна тем, что делает ставку на долгосрочное партнерство и обеспечивает своим клиентам непрерывную локальную и глобальную поддержку.

На правах рекламы.