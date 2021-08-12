Историческое здание Центра современного искусства в Ташкенте получило предварительную концепцию реставрации от архитектурного бюро Studio KO и к концу осени закроется на обновление. Об этом сообщила заместитель председателя совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева.

«Мы встретились с Оливье Марти, основателем бюро, и мне очень понравилось их деликатное, восторженное, уважительное отношение к нашему культурному наследию», — написала она.

По предварительной концепции внутри обновленного Центра современного искусства расположатся большой выставочный павильон, лекторий, пространство для воркшопов, книжный магазин, библиотека, открытая площадка с кинотеатром на улице и офис центра. Кинотеатр при необходимости можно будет трансформировать в сцену, отметила Саида Мирзиёева.

«Само здание получит еще несколько десятилетий спокойной жизни, украшая изяществом и истинной архитектурной красотой наш любимый город», — заключила она.

Напомним, Центр современного искусства, учрежденный Фондом развития культуры и искусства, разместился в историческом здании на улице Амира Темура в Мирабадском районе в 2019 году. До революции в индустриальном здании, построенном в 1912 году, находилась первая в Ташкенте дизельная электростанция, вырабатывающая энергию для первой в городе трамвайной ветки. Архитектором сооружения является глава строительного ведомства Туркестанского края Вильгельм Гейнцельман, которому также принадлежат проекты Ташкентского реального училища, дворца Романовых и других.