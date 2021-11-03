В последние годы наряду с малым бизнесом в Узбекистане стремительно развиваются и запускают новые мощности крупные производственные предприятия. В текущем процессе развития реализуются перспективные проекты с использованием достижений науки и инноваций.

Одним из таких проектов является деятельность ООО Basalt Wool, расположенного в Фаришском районе Джизакской области. Предприятие производит минеральные плиты из базальтового камня.

1 ноября для представителей СМИ был организован пресс-тур по предприятию. Они имели возможность ознакомиться с деятельностью современного ООО Basalt Wool. Общество начало деятельность при финансовой поддержке АКБ «Агробанк».

Для финансовой поддержки деятельности предприятия банк выделил кредит в размере 41 млн евро. Годовая производственная мощность предприятия составляет 31 млн долларов США. Общество производит 32 тысячи тонн минеральных плит в год. Данная продукция используется в строительной отрасли.

В результате запуска предприятия 95 безработных в районе получили возможность обустроиться.

В ходе пресс-тура представители СМИ ознакомились с процессом работы и будущими задачами предприятия.

На правах рекламы.