В октябре в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) был арестован 49-летний гражданин Узбекистана С. М., объявленный по линии Интерпола в международный розыск за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщило Национальное центральное бюро Интерпола в Узбекистане.

Уроженец Андижанской области обвиняется по статьям 155 (терроризм), 161 (диверсия), 242 (организация преступного сообщества) и 244 (публичный призыв или организация массовых беспорядков) Уголовного кодекса Узбекистана.

Приблизительная ориентировка местонахождения разыскиваемого была направлена в генеральный секретариат Интерпола в Лионе (Франция). В 2006 году было установлено, что фигурант уголовного дела скрывался на территории США.

В конце сентября 2021 года была получена информация о том, что С. М. покинул США и направился в Дубай. Через несколько дней после прибытия в Абу-Даби С. М. был арестован в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников НЦБ Интерпола Узбекистана и НЦБ Интерпола ОАЭ.

В настоящее время рассматривается вопрос об экстрадиции задержанного в Узбекистан.