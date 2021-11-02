До 23 ноября в регионах Узбекистана (кроме Ташкента) поочерёдно ночью (с 1:00 до 6:00) может быть приостановлено вещание государственных и негосударственных телеканалов. Это связано с профилактическими работами на телевизионных передатчиках, сообщил Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения.

Работы (график) проводятся «с целью бесперебойного и качественного обеспечения трансляции телевизионных программ населению», говорится в сообщении.

Во время пропадания телеканалов не рекомендуется менять настройки телевизора или тюнера.