Лидеры саммита «Большой двадцатки», проходившего в Риме 30−31 октября, поставили цель высадить на планете триллион деревьев к 2030 году. Это указано в заключительной части декларации, сообщило РИА Новости.

Особое внимание при высадке планируется уделить наиболее деградировавшим экосистемам планеты.

«Мы призываем другие страны объединить усилия с G20 для достижения этой глобальной цели , в том числе посредством проектов по климату с привлечением частного сектора и гражданского общества», — отмечается в декларации.

В 2019 году швейцарские ученые представили доклад, посвященный борьбе с глобальным потеплением. Выяснилось, что на Земле растет около 3 триллионов деревьев, которые извлекают 400 гигатонн углекислого газа. При этом найдено огромное количество пустых участков, пригодных к высадке 1,2 триллиона саженцев новых деревьев. Если деревьев станет на треть больше, чем растет сейчас, то из атмосферы будут дополнительно выведены еще сотни гигатонн углекислоты — столько, сколько человечество вырабатывает за 10 лет.

С 2006 года под эгидой ООН реализуется проект, который раньше назывался «Миллиард деревьев», затем он получил новое имя «Триллион деревьев». В рамках миссии уже было посажено около 14 миллиардов деревьев по всей планете.

Узбекистан с 2018 года реализует программу по облесению осушенного дна Аральского моря. За три года на этой территории создано более 1,5 млн га лесных насаждений. Посадки саксаула, черкеза и других солеустойчивых растений уже создали новые лесные экосистемы, где появились зайцы, лисицы и фазаны.