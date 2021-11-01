В течение прошлой недели в Наманганской области произошло два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом, сообщило УВД Наманганской области.

В Туракурганском районе 27 октября в 16.30 водитель Cobalt выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Damas.

В результате столкновения пассажиры Damas — женщина 1987 года рождения и ее сын, проживавшие в Туракурганском районе, — скончались на месте от полученных травм. Водитель и семеро пассажиров получили открытые и закрытые черепно-мозговые травмы, а также травмы различных частей тела. Среди госпитализированных есть девочка 2019 года рождения.

Двумя днями ранее, 25 октября, в Чустском районе водитель Damas сбил пешехода, проживавшего в Чустском районе. Пешехода госпитализировали, однако 26 октября он скончался.

По данному факту возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса.