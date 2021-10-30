Покупатели, ожидающие автомобили Lacetti и Labo в октябре-ноябре этого года, получат свои заказы с двухмесячной задержкой, сообщили в UzAuto Motors.

В компании пояснили, что из-за глобального дефицита полупроводников (микрочипов) производитель вынужден дополнить пункт 1.2 в заключённых договорах подпунктом 3.1.1.

«Иными словами, из-за независящих от UzAutoMotors моментов компания вынуждена применить пункт 3.1.1 и продлить на два месяца сроки поставок ожидаемых автомобилей Lacettiи Labo», — говорится в сообщении.

Производитель выразил надежду, что данная «экстремальная мера» будет правильно воспринята потребителями.

Как сообщалось ранее, за 8 месяцев с начала года UzAuto Motors произвел 130,4 тысячи автомобилей, в августе — 5534, в том числе 350 Cobalt, 177 Nexia, 2 Lacetti и ни одного Spark. Компания связывала это с острым дефицитом полупроводников, необходимых для производства автомобилей. Позже по этой же причине покупателям предлагалось получить автомобиль Cobalt без обогрева сидений.

На днях «Газета.uz» писала, что стоимость большинства моделей автомобилей на вторичном рынке значительно выросла. Резкий скачок цен может быть связан с замедлением выпуска новых отечественных машин, что при неизменном уровне роста спроса привело к активизации «вторички», отмечали в ЦЭИР.