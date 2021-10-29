Представьте себе небольшое селение в Ферганской области Узбекистана — в одном из самых густонаселённых районов Центральной Азии. Здесь, как и во многих других населённых пунктах, нет доступа к безопасной питьевой воде, и около двух третей пользователей получают воду менее шести часов в день. Как следствие, дети и взрослые в этих районах сталкиваются с более высокими показателями смертности от болезней, передаваемых через воду.

Теперь представьте себя хокимом этого района Ферганской области: вы хотите улучшить инфраструктуру, чтобы жители не пили загрязнённую воду из арыков, оставшихся от старой системы водоснабжения. Но как профинансировать эти инфраструктурные проекты?

Доступ к безопасной и доступной питьевой воде является правом человека и одной из основных задач Цели устойчивого развития 6 (ЦУР 6). Однако достижение Узбекистаном этой и других ЦУР к 2030 году, вероятнее всего, будет затруднено из-за недостаточного финансирования проектов в области развития (в сочетании с социально-экономическими последствиями кризиса COVID-19 и экологическими угрозами).

Правительство Узбекистана, несмотря на твёрдую приверженность Повестке дня в области устойчивого развития, сталкивается с растущим дефицитом финансирования для удовлетворения потребностей страны. По оценкам 2019 года, для достижения национальных ЦУР потребуются дополнительные ежегодные инвестиции в размере не менее 6 млрд долларов США. Согласно новым оценкам, устранение последствий воздействия COVID-19 потребует дополнительного внешнего финансирования в размере около 4 млрд долларов, или 7% от ВВП страны.

Привлечение частного финансирования для проектов в области развития

Чтобы восполнить этот дефицит финансирования, требуются значительные дополнительные и регулярные усилия для мобилизации как государственных, так и частных ресурсов. В качестве одной из мер по привлечению государственного и частного капиталов правительство Узбекистана выпустило суверенные облигации ЦУР для привлечения средств импакт-инвесторов и институциональных покупателей, чтобы профинансировать проекты, призванные помочь в достижении национальных целей и показателей ЦУР.

Для этого была разработана Рамочная программа облигаций ЦУР, в которой указано, какие проекты имеют право на получение финансирования, как будут отслеживаться и контролироваться поступления от облигаций и каким образом будет предоставляться отчётность на протяжении всего периода обращений облигаций.

Новые облигации помогут профинансировать государственные проекты, ориентированные на ЦУР, в семи областях: образование (ЦУР 4), управление водными ресурсами (ЦУР 6), здоровье (ЦУР 3), «зелёный» транспорт (ЦУР 9 и ЦУР 11), борьба с загрязнением (ЦУР 11), управление природными ресурсами (ЦУР 13 и 15) и «зелёная» энергия (ЦУР 7).

Например, проект по строительству инфраструктуры по водоснабжению мог бы обеспечить равный доступ к безопасной и доступной питьевой воде для жителей отдаленных районов Ферганской области и таким образом способствовать достижению нескольких ЦУР. Соответственно, такой проект имеет право получить финансирование за счёт средств от продажи облигаций ЦУР.

Для страны это важный шаг вперёд в вопросе достижения ЦУР. Благодаря этому новому источнику финансирования страна становится ближе к достижению Целей устойчивого развития.

Насколько облигации ЦУР Узбекистана привлекательны для иностранных инвесторов?

Чтобы стимулировать более широкое участие частного сектора в проектах в сфере устойчивого развития, правительство Узбекистана ещё в 2017 году начало переход к более открытой рыночной экономике.

Ключевые меры экономической политики включали либерализацию цен, торговых тарифов и обменного курса, открытие экономики для частных инициатив, международной торговли и снижение прямых налогов на предприятия и домохозяйства. Эта политика экономической либерализации помогла Узбекистану значительно повысить свою инвестиционную привлекательность для представителей бизнеса со всего мира.

Амбициозная повестка реформ проложила путь к тому, чтобы Узбекистан стал одной из первых стран в мире, разместивших облигации ЦУР на Лондонской фондовой бирже в июле 2021 года. За короткое время спрос на эти облигации был превышен, при этом процентная ставка осталась выгодной для Узбекистана. Проявленный высокий интерес со стороны мировых инвесторов свидетельствует о растущем финансовом доверии к Узбекистану, а также подтверждает доверие инвесторов к реформам, реализуемым правительством.

Во всём мире облигации ЦУР привлекательны для международных институциональных инвесторов, что во многих случаях приводит к превышению лимита подписки. Но ожидается, что страны-эмитенты обеспечат надёжный и точный мониторинг и отчётность об использовании средств, а также продемонстрируют, как выбранные для финансирования проекты оказывают существенное влияние на достижение ЦУР.

Фактически, согласно информации Всемирного банка, «инвесторам нужны данные, которые показывают не только то, как они могут снизить экологические, социальные и управленческие риски в своих портфелях, но и то, как их инвестиции помогают вносить вклад в жизнь общества».

В настоящее время ПРООН и правительство работают над обеспечением всестороннего и прозрачного мониторинга реализации проектов, финансируемых со стороны облигаций ЦУР, а также стремятся обеспечить инвесторов и широкую общественность всей необходимой информацией о влиянии инвестиций на достижение Узбекистаном задач в области развития.

Матильда Димовска, постоянный представитель ПРООН в Узбекистане