Сегодня днем, 29 октября, по большей части территории Узбекистана ожидается пасмурная и холодная погода без осадков, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Лишь по Ферганской долине во второй половине дня пройдут небольшие дожди, а по Ташкентской области слабый моросящий дождь местами возможен в первой половине дня. В горных районах местами пройдут осадки в виде дождя и снега.

Температура воздуха будет в пределах +8…+13 градусов. Это на 4−5 градусов ниже нормы последних дней октября.

Завтра по Узбекистану облаков будет значительно меньше, осадков не ожидается даже в горных районах. Ночь будет холодной, температура в ночные и утренние часы опустится до 0…+3, а днем солнечные лучи прогреют воздух до +16…+19 градусов.

В воскресенье по Узбекистана вновь ожидается увеличение облачности, в отдельных районах Узбекистана не исключено выпадение небольшого дождя, в горах местами дождь и снег.

Температура воздуха будет в пределах ночью +2…+7, днем — +12…+17 градусов.