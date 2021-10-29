С 1 января 2023 года проекты нормативно-правовых актов (НПА) будут проходить лингвистическую экспертизу до согласования с министерствами и ведомствами. Порядок проведения экспертизы утверждён постановлением правительства Узбекистана от 28 октября, сообщило Министерство юстиции.

Лингвистическая экспертиза проводится советником руководителя организации, разработавшей проект, на основании следующих требований:

простота и лаконичность фраз, точность определений;

соблюдение орфографических, стилистических и грамматических правил;

правильное использование новых и отраслевых терминов;

правильность структуры и последовательность изложения.

Согласно документу, советник или специалист даёт заключение с указанием рекомендаций по устранению ошибок и недостатков в течение трёх дней или в срок, установленный договором. На основе рекомендаций текст документа перерабатывается и направляется в министерства и ведомства для согласования.

В проектах НПА не допускается применение: