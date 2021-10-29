С 1 января 2023 года проекты нормативно-правовых актов (НПА) будут проходить лингвистическую экспертизу до согласования с министерствами и ведомствами. Порядок проведения экспертизы утверждён постановлением правительства Узбекистана от 28 октября, сообщило Министерство юстиции.
Лингвистическая экспертиза проводится советником руководителя организации, разработавшей проект, на основании следующих требований:
- простота и лаконичность фраз, точность определений;
- соблюдение орфографических, стилистических и грамматических правил;
- правильное использование новых и отраслевых терминов;
- правильность структуры и последовательность изложения.
Согласно документу, советник или специалист даёт заключение с указанием рекомендаций по устранению ошибок и недостатков в течение трёх дней или в срок, установленный договором. На основе рекомендаций текст документа перерабатывается и направляется в министерства и ведомства для согласования.
В проектах НПА не допускается применение:
- форм устной речи;
- терминов на иностранных языках при наличии равнозначных слов и понятий на государственном языке;
- устаревших и многозначных слов и словосочетаний, образных сравнений, определений и метафор;
- аббревиатур и сокращений (кроме общепринятых).