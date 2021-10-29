С 1 января 2023 года проекты нормативно-правовых актов (НПА) будут проходить лингвистическую экспертизу до согласования с министерствами и ведомствами. Порядок проведения экспертизы утверждён постановлением правительства Узбекистана от 28 октября, сообщило Министерство юстиции.

Лингвистическая экспертиза проводится советником руководителя организации, разработавшей проект, на основании следующих требований:

  • простота и лаконичность фраз, точность определений;
  • соблюдение орфографических, стилистических и грамматических правил;
  • правильное использование новых и отраслевых терминов;
  • правильность структуры и последовательность изложения.

Согласно документу, советник или специалист даёт заключение с указанием рекомендаций по устранению ошибок и недостатков в течение трёх дней или в срок, установленный договором. На основе рекомендаций текст документа перерабатывается и направляется в министерства и ведомства для согласования.

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В проектах НПА не допускается применение:

  • форм устной речи;
  • терминов на иностранных языках при наличии равнозначных слов и понятий на государственном языке;
  • устаревших и многозначных слов и словосочетаний, образных сравнений, определений и метафор;
  • аббревиатур и сокращений (кроме общепринятых).