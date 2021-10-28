Платформа «Юниворк» была реализована в качестве социального проекта в рамках стратегии банка «Юнистрим» по поддержке мигрантов, приезжающих на заработки в Россию.

Как правило, большинство приезжих сталкиваются с большим количеством различных трудностей, оказавшись в чужой стране. Одной из распространенных проблем является негативное отношение со стороны местных жителей, которые уверены в том, что мигранты забирают их рабочие места.

На самом деле этот распространенный стереотип не имеет под собой никаких оснований. В России назрел дефицит рабочей силы, и без активного привлечения граждан из других стран исправить ситуацию будет сложно. Более того, год от года данная проблема обостряется.

Банк «Юнистрим» видит в качестве одной из миссий создание условий для того, чтобы мигранты лучше социализировались в России и не создавали социальной напряженности в обществе. Новые финансовые продукты банка направлены на обеспечение необходимой поддержки приезжим. Например, целью программы «Юниворк» является не только помощь трудовым мигрантам в поиске работы, отвечающей их требованиям, но и обеспечение добросовестным работодателям возможности быстро найти квалифицированные кадры.

Специалисты банка часто слышат истории о том, как некоторые работодатели, пользуясь практически бесправным статусом приезжих, не соблюдают элементарные договоренности с сотрудниками, задерживают выплату заработной платы или не выплачивают ее совсем.

В итоге люди оказываются практически без средств к существованию. Из-за подобной практики страдают не только работники, но и добросовестные работодатели, к которым несправедливо начинают относится с недоверием.

С помощью «Юниворк» можно легко избежать подобных проблем, поскольку «Юнистрим» обновляет собственный реестр работодателей, исключая компании, которые скомпрометировали себя ранее. При рассмотрении заявок банк отбирает вакансии, уровень заработной платы у которых полностью отвечает требованиям рынка. «Юнистрим» убежден в том, что труд любого человека, который находится в России на законных основаниях и имеет право на работу, должен своевременно и достойно оплачиваться.

В подборе квалифицированных и ответственных кадров заинтересованы и работодатели. В частности, это касается и низкоквалифицированной работы, в которой по разным причинам не заинтересовано местное население. Многие компании на личном опыте убедились в том, что трудовые мигранты в ряде случаев более ответственно подходят к исполнению своих обязанностей: они дорожат работой и менее требовательны к работодателю.

Но «меньшая требовательность» не должна приводить к каким-либо злоупотреблениям. «Юниворк» помогает быстро и эффективно находить тех кандидатов, которые действительно нуждаются в работе и готовы ответственно ее выполнять.

«К трудовой миграции нужен комплексный подход. Помимо старых проблем, пандемия обнажила и новые риски. Сейчас трудовые мигранты из Центральной Азии оказались в России в тяжелом положении. Очевидно, что ущемление прав данной категории жителей негативно сказывается и на социальной обстановке в обществе. Мы стремимся сделать процесс взаимодействия работодателей и трудовых мигрантов более цивилизованным. Программа „Юниворк“ подтвердила свою востребованность на рынке. Рассчитываем, что в ближайшие два-три года с помощью нашей платформы работу в России будет находить каждый третий мигрант», — заявил вице-президент банка «Юнистрим» Григорий Волис.

«Юниворк» стремится к тому, чтобы обеспечить приезжим больший перечень доступных вакансий. Как правило, многие приезжие, например, из Центральной Азии, устраиваются на работу, связанную с тяжелым физическим трудом. Однако, среди приезжих встречается много людей с хорошим образованием, знанием иностранных языков, трудовым опытом и прочим. При этом в ряде случаев такие кадры вынуждены соглашаться на низкооплачиваемую работу, не отвечающую их требованиям.

Так, среди трудовых мигрантов нередко встречаются люди с медицинским или инженерным образованием. Имеющийся трудовой стаж дает им возможность претендовать на аналогичные позиции в России. В России наблюдается большая нехватка врачей, инженеров и специалистов по многим другим направлениям интеллектуального труда.

Для того, чтобы найти работу с помощью «Юниворк» кандидату на вакансию необходимо заполнить небольшую анкету на сайте банка «Юнистрим». После того, как анкета попадет к специалистам банка, начинается отбор соответствующих вакансий. При этом отбор будет проводиться согласно критериям, указанным соискателем при заполнении анкеты. То есть строителям не будут предлагаться вакансии курьеров или поваров. В случае если анкета заинтересует работодателя, банк свяжется с соискателем и пригласит его на собеседование.

Услуги «Юниворк» являются полностью бесплатными для соискателей.

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