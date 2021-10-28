Ассоциация «Узтекстильпром» предупредила о возможном введении в ноябре надбавки на экспорт пряжи, сообщила пресс-служба организации.

Как отмечается в сообщении, с сентября 2021 года в результате резкого роста цен на хлопок и пряжу на мировых рынках и растущего спроса на узбекскую пряжу со стороны зарубежных партнеров (прежде всего из Турции) на внутреннем рынке наблюдается «необоснованный ажиотаж» на хлопковую пряжу.

По данным ассоциации, в среднем выпускается 71 тысяч тонн пряжи всех видов в месяц, при этом на внутренний рынок поставляется около 28 тысяч тонн.

Для стабилизации спроса и предложения на пряжу «Узтекстильпром» принимает следующие меры:

раз в неделю будет публиковаться информации об объёмах производства хлопкового волокна и пряжи. Также будут предоставлены данные о предложениях поставщиков;

чтобы ограничить спекуляции, стартовая цена на хлопковое волокно будут установлены на уровне котировок Нью-йоркской биржи (или исходя из себестоимости хлопка-сырца при падении цен), а его самая высокая цена — по индексу Cotlook A;

планируется расширить импорт хлопкового волокна, синтетических и искусственных волокон, а также пряжи;

планируется расширить практику предоставления оборотных средств потребителям пряжи, улучшить механизм возврата НДС и предоставить отсрочку по его уплате. Кроме того, готовятся предложения по освобождению от налога на прибыль продажу пряжи на внутренний рынок.

Если объём пряжи на внутреннем рынке не стабилизируется, то в ноябре 2021 года будет введена практика временной доплаты за экспорт пряжи (в разрезе предприятий и сортов), предупредили в «Узтекстильпроме».

Стоит отметить, что постановлением Кабинета министров от 18 марта 2021 года (ПКМ №148), с 1 марта по 1 августа была введена экспортная квота на хлопковую пряжу и сбор в размере 0,32 доллара за кг пряжи, экспортированной сверх лимита.

20 октября президент Шавкат Мирзиёев обнулил таможенные пошлины на импорт 82 видов сырья и полуфабрикатов, в том числе на различные ткани, хлопчатобумажную пряжу и другие.

За девмять месяцев 2021 года объёмы экспорта текстильной пряжи, ткани и готовых изделий уже опередили поставки золота в общем объёме экспорта и составили более 1,62 млрд долларов (+71,6%), а одежды — 489,3 млн долларов (+28,1%).

В структуре экспорта текстильной продукции основную долю занимают пряжа (55,2% или $1,17 млрд), а также готовые трикотажные и швейные изделия (22,6% или $479,9 млн). В январе-сентябре импорт текстильной пряжи, ткани и готовых изделий вырос на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 273,4 млн долларов.

4 октября фьючерсы на хлопок на американской сырьевой бирже ICE достигли отметки 1,05 долларов за фунт. По данным The Wall Street Journal, это рекордный показатель в периоде с сентября 2011 года. Декабрьские фьючерсы уже достигли отметки в 1,12 долларов.