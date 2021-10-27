В январе-сентябре 2021 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил 28,2 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 680,4 млн долларов (+2,5%). Об этом говорится в отчёте Государственного комитета по статистике. Но это всё ещё ниже доковидного показателя за тот же период 2019 года — 31,6 млрд долларов.

За девять месяцев экспорт превысил 10,3 млрд долларов, что на 17,2% меньше показателя за аналогичный период 2020 года. Импорт вырос на 18,7% — до 17,8 млрд долларов — и практически восстановился до доковидного показателя 2019 года ($17,9 млрд). Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота увеличилось до 7,5 млрд долларов (в январе-сентябре 2020 года было -$2,5 млрд, 2019 года — -$4,7 млрд).

При этом экспорт без учёта золота вырос на 34,1% — c 6,6 млрд до 8,9 млрд долларов — и почти достиг показателя за январь-сентябрь 2019 года (9,69 млрд долларов).

Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (19,1%), Россией (18,1%), Казахстаном (9,9%), Турцией (8,6%), Республикой Корея (4,9%), Кыргызстаном (2,4%) и Германией (2%).

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами Евразийского экономического союза составил 8,8 млрд долларов. Из них экспорт — 2,9 млрд долларов, а импорт — 5,9 млрд долларов, то есть отрицательно сальдо превысило 3 млрд долларов.

Наблюдается активный внешнеторговый баланс с четырьмя странами: Афганистаном (положительное сальдо — $484,5 млн), Кыргызстаном ($442,2 млн), Таджикистаном ($266,9 млн) и Турцией ($71,4 млн).

Экспорт

В структуре экспорта 82,2% занимают товары, которые, в основном, приходятся на промышленную продукцию (30,3%), пищевые продукты и живых животных (8,9%), химические вещества и аналогичную продукцию (7,2%).

В сентябре Узбекистан не продавал золото из-за падения котировок. Реализация газа, который традиционно имеет крупную долю в экспорте, принесла за девять месяцев 515,5 млн долларов, что на 42,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Почти в два раза увеличились продажи корма для животных — до 32,4 млн долларов, но упали объёмы поставок электричества на 27,9% — до 65,6 млн долларов.

Объёмы экспорта текстильной пряжи, ткани и готовых изделий уже опередили золото и составили более 1,62 млрд долларов (н 71,6%), одежды — 489,3 млн долларов (на 28,1%), автомобилей — 285,7 млн долларов (в 2,1 раза), цветные металлы — 1,15 млрд долларов (на 60,4%)

Поставки овощей и фруктов упали на 11,7% — до 627,8 млн долларов.

Объем экспорта услуг увеличился на 24,4% — до 1,8 млрд долларов. В структуре услуг львиную долю занимают транспортные услуги (69,8%), поездки/туризм (14,5%), телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (7,1%).

Импорт

Основную долю в структуре импорта по-прежнему занимают машины и транспортное оборудование — 33,5%, промышленные товары — 18,3%, а также химические вещества и аналогичная продукция — 13,8% (14,2%).

Узбекистан резко увеличил импорт зерновых и продуктов из них — до 568,1 млн долларов (на 17,6%), сахара и изделий из сахара и мёда — до 294,3 млн долларов (58,3%), напитков — до 38,8 млн долларов (в 2,5 раза), табака и табачных изделий — до 21,4 млн долларов (на 21,4%).

Выросли поставки электроэнергии — до 95,2 млн долларов (+6,4%), нефти и нефтепродуктов — 707,5 млн долларов (на 22,2%), металлических руд и лома — до 429,1 млн долларов (в 2,2 раза), растительного масла и жиров — до 245 млн долларов (36,8%), медицинской и фармацевтической продукции — до 1,07 млрд долларов (36,9%), чугуна и стали — до 1,4 млрд долларов (35,7%), текстильной пряжи, ткани и готовых изделий — до 273,4 млн долларов (30,9%).

В январе вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли комментировал «серые» схемы при экспорте.