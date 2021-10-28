24 октября в Белграде (Сербия) стартовал чемпионат мира по боксу. Узбекистан на мировом первенстве представляют 13 боксёров, среди которых — вернувшиеся в сборную Шахрам Гиясов и Хасанбой Дусматов.

Первым в составе сборной на ринг вышел Асадхужа Муйдинходжаев (-67 кг), который одолел ирландца Брендана Маккивера — 5:0. В следующем этапе боксёр из Ферганы сразится с представителем Палестины Ахмедом Харарой.

Фото: НОК

Следующим свой бой должен был провести Одилжон Асланов (-80 кг), но его соперник из Танзании Юсуф Чангалавей по неизвестным причинам не смог выйти на ринг, из-за чего ему было присуждено техническое поражение.

Фото: НОК

Во второй день состязаний свои выступления начал фаворит турнира, олимпийский чемпион 2016 года Хасанбой Дусматов (-51 кг). Ему противостоял призёр летней Олимпиады в Токио Сакен Бибосинов из Казахстана. Бой закончился в пользу последнего, Хасанбой Дусматов покинул чемпионат в первом же круге.

В тот же день поединок провёл и Саиджамшид Жафаров (-75), который одержал уверенную победу над Лукасом Фернезой из Словакии — 5:0. Следующим соперником Жафарова стал японец Юито Моривака.

Фото: НОК

В рамках запланированных на 27 октября поединков на мировом первенстве дебютировал Шохжахон Абдуллаев (-86 кг). Молодой боксёр уступил бельгийцу Виктору Шелстриту нокаутом и покинул турнир.

Фото: НОК