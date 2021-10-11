Профессиональные боксёры Шахрам Гиясов и Хасанбой Дусматов вошли в состав сборной Узбекистана, которая примет участие в чемпионате мира в Белграде (Сербия). Мировое первенство пройдёт с 22 октября по 7 ноября, сообщили в Министерстве туризма и спорта.

В составе сборной также выступят Нодиржон Мирзаахмедов, Шахобиддин Зоиров, Миразизбек Мирзахалилов, Абдумалик Халоков, Мужибулло Турсунов, Асадхожа Муйдинходжаев, Саиджамшид Жафаров, Одилжон Аслонов, Шохжахон Абдуллаев, Мадиёр Саидрахимов и Лазизбек Муллажонов. Главным тренером команды стал Марат Курбонов.

Серебряный призёр Олимпийских игр в Рио, чемпион мира и Азии Шахрам Гиясов объявил о переходе в профессиональный бокс в январе 2018 года. Олимпийский чемпион 2016 года Хасанбой Дусматов успешно дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2019 года.

На последнем чемпионате мира по боксу в 2019 году узбекские боксёры завоевали три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медалей, заняв первое место в общекомандном зачёте.