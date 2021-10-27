До конца октября еще есть возможность приобрести коммерческие помещения от First Development Group по низким ценам.

FDG предлагает коммерческую недвижимость премиального сегмента в luxury-комплексе Manhattan. Роскошь этих помещений начинается с самой локации — исторической «бутиковой столицы» Ташкента — Дархана. Поэтому именно здесь предлагаются помещения площадью от 95 кв. м и стоимостью от 25 300 000 сумов. Площади для премиальных бутиков находятся в «американском» жилом комплексе Ташкента рядом с Central Park. Посещаемость вашей точки продаж обеспечена самой локацией, буквально созданной для элитных магазинов.





Далее — жилой комплекс Parkent Plaza. Во втором блоке комплекса осталось всего одно помещение площадью 146 кв. м и стоимостью 14 300 000 сумов. Оживленная развитая инфраструктура вокруг одного из ожидаемых комплексов Ташкента обеспечит отличную проходимость. Поэтому стоит успеть приобрести эти помещения для успешного бизнеса.





Если нужно складское помещение на цокольном этаже, то в наличии — площади от 146 кв. м по цене от 6 800 000 сумов. И здесь же расположена пристройка, подходящая для автомойки, спа-салона, кафе, детейлинг-центра. Полностью готовые 650 кв. м для вашего бизнеса — всего за 7 000 000 сумов за квадратный метр. А если успеть приобрести помещение до конца октября, можно получить дизайн в подарок.

Parkent Plaza 3 предоставляет коммерческие помещения от 40 кв. м по цене от 14 550 000 сумов. Складские помещения (цоколь одной из будущих башен бизнес-класса) от 6 800 000 сумов, размеры — от 142 кв. м.





FDG предлагает последние коммерческие помещения в ЖК Riverside. Их осталось всего два — от 78 кв. м, стоимость за квадратный метр — от 11 640 000 сумов. Эти помещения пользуются большой популярностью. Поэтому стоит использовать последнюю возможность приобрести помещение, расположенное по выгодной локации для будущего бизнеса.

Все цены актуальны только до 1 ноября. Поэтому стоит поторопиться, чтобы приобрести коммерческие помещения выгодно и начать окупать свои вложения.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 93−555−50−01.

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